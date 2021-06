Barbara d’Urso sostituita da Elisabetta Gregoraci: il retroscena

By

Grandi manovre a Mediaset in vista della nuova stagione televisiva che partirà a settembre. Sembra sempre più certo il ridimensionamento di Barbara d’Urso, reduce da mesi di flop e bassi ascolti. La conduttrice di Napoli dovrebbe restare solo alla conduzione di Pomeriggio 5, dal lunedì al venerdì, e di un programma ancora top secret in prima serata.

Nel corso dell’ultimo periodo si è parlato con una certa insistenza dell’arrivo, alla domenica pomeriggio, di Elisa Isoardi o Lorella Cuccarini. Ora spunta un nome nuovo: quello di Elisabetta Gregoraci. La soubrette di Soverato è reduce dall’esperienza positiva al Grande Fratello Vip e dopo Battiti Live, che conduce ogni anno, potrebbe mettersi alla prova con un format tutto nuovo in onda su Canale 5.

A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Diva e Donna:

“Dopo Elisa Isoardi un’altra showgirl si sarebbe fatta avanti per riuscire a insinuarsi negli spazi che dovrebbero essere lasciati liberi da Barbara d’Urso: si tratta di Elisabetta Gregoraci. È già pronto un programma creato su misura per lei?”

Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, dove ha lasciato il segno nel corso della quinta edizione, Elisabetta Gregoraci ha condotto per ben sette anni Made in Sud mentre in passato è stata valletta de Il malloppo e di Buona Domenica.

Al momento non ci sono conferme ma neppure smentite. In queste settimane si sono susseguite tante indiscrezioni e pettegolezzi sul futuro lavorativo di Barbara d’Urso. Si è detto tutto e il contrario di tutto: la voce su Elisabetta Gregoraci troverà conferma o si rivelerà l’ennesima fake news?

Barbara d’Urso si è fidanzata

In attesa di saperne di più Barbara d’Urso si consola con l’amore. Dopo tanti anni di solitudine la 63enne ha finalmente trovato una certa serenità accanto al broker assicurativo Francesco Zangrillo. Il primo incontro sarebbe avvenuto grazie ad alcuni amici in comune e Barbarella avrebbe avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Zangrillo ha 48 anni: è dunque più giovane della d’Urso di ben quindici anni.

Alto e biondo Francesco non ha alcun legame di parentela con il professor Zangrillo dell’ospedale San Raffaele di Milano. La nuova fiamma di Barbara d’Urso è divorziato e ha tre figli. Il più grande ha venti anni e, secondo i beninformati, sarebbe già stato messo al corrente della relazione tra il padre e la presentatrice Mediaset.