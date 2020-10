Elisabetta Gregoraci ancora protagonista nell’undicesima puntata del Gf Vip 5. A inizio serata Alfonso Signorini ha deciso di affrontare con lei lo scontro con Stefania Orlando di un paio di giorni fa. Le due hanno ribadito la loro posizione ma è stato un confronto piuttosto pacato, visto che avevano già chiarito in questi giorni. Stefania si è anche spiegata meglio sulla sua frase rivolta a Elisabetta in cui ha detto che con il loro scontro sarebbe uscita fuori. In realtà la discussione si è subito spostata su Elisabetta, che stasera è stata particolarmente punzecchiata da Antonella Elia. La prima occasione è arrivata quando Signorini ha chiesto alla concorrente se è una donna che se la tira, lei ha risposto di no ovviamente. Antonella era di un’altra idea.

Antonella Elia attacca Elisabetta Gregoraci al Gf Vip: “Vive di rendita”

Queste le parole dell’opinionista: “Diciamo che Elisabetta vive di rendita. Ormai lei è Cleopatra, per tutti i ragazzi tale è e vivono questa sua influenza. Comunque sa di avere questo potere, lo usa. Secondo me sì, se la tira perché è frutto di tutto quello che lei è stato. Di Briatore, della sua vita lussuosa”. Pupo ha difeso la Gregoraci, che ha preferito non replicare a tono alle parole di Antonella, ma si è limitata a dire di essersi messa in gioco nella Casa. Ma andando avanti nella puntata, Alfonso è tornato su Elisabetta. Come il pubblico sperava, il conduttore ha chiesto delucidazioni in merito al messaggio in codice saltato fuori in questi giorni. L’ha presa un po’ larga però, chiedendo prima di tutto come procede il rapporto con Pierpaolo. Ma proprio parlando di lui Elisabetta ha ribattuto la mano sul cuore, esattamente come avevamo notato in questi giorni! La Elia non si è trattenuta e le ha fatto notare questo gesto. Dopo aver mostrato delle foto con Pierpaolo, Alfonso ha fatto notare che ogni volta che si parla dell’ex velino c’è un gesto curioso.

Gf Vip, Elisabetta Gregoraci messa alle strette: il messaggio in codice svelato

Ha quindi mandato in onda una clip in cui Elisabetta batte spesso la mano sul cuore, mostrando anche dei tweet con i dubbi del pubblico. Lei è diventata rossissima in viso, al contrario Pierpaolo in salotto era molto perplesso. Elisabetta però ha detto che non è rivolto solo a una persona: “Sono rivolti fuori. Sì, a una persona che è fuori. Ma non a una. Siamo un gruppo di amiche, quattro donne e un uomo”. Antonella Elia l’ha invitata a dire la verità, non credendo a questa risposta della Gregoraci. Signorini ha ammesso che forse è stato toccato un tasto stasera che lei non avrebbe voluto toccare. Ha chiuso il collegamento con la Casa ed è rimasto solo con Elisabetta in confessionale per farle una domanda precisa, chiedendo una risposta sincera. Se non fosse stata sincera, lui avrebbe tirato fuori delle prove.

Elisabetta Gregoraci parla di Stefano al Gf Vip: la reazione di Pierpaolo

Alfonso le ha chiesto: “Ti faccio due nomi di uomini, uno di questi potrebbe appartenere il tuo presente. Ti chiedo quale dei due. Il primo è Piero, il secondo è Stefano. Quale di questi due è legato al tuo presente?”. Lei ha risposto così: “Non conosco nessun Piero, conosco uno Stefano. Piero del Volo è un mio amico, non abbiamo avuto nessuna storia”. E così Alfonso ha salutato la Gregoraci dicendo che su Stefano si potrà parlare ancora… La reazione di Pierpaolo, in tutto questo? “Ti dico la verità, non ci ho fatto caso a questo gesto. Metterci la pietra sopra? Ci penso prima. Mi sembra un po’ affrettato”, ha risposto ad Alfonso. Il suo viso però diceva altro: ci è rimasto abbastanza male, inutile nasconderlo.