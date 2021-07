Gregoraci-Fiordelisi, Antonella punge: “Capisco sono bella e giovane, ma..”

Antonella Fiordelisi è tornata a pungere Elisabetta Gregoraci. A distanza di più di un mese dalla rivelazione del presunto scontro con la conduttrice, la Fiordelisi ha rilasciato nuove dichiarazioni. Sebbene la Gregoraci abbia smentito tutto, Antonella non ha ritrattato la sua versione dei fatti. Anzi, adesso ha anche trovato dei nuovi presunti motivi dietro i (sempre presunti) insulti ricevuti da EliGreg. L’ex di Chiofalo è stata intervistata dal Corriere del Mezzogiorno, che le ha rivolto domande sullo sport e sul lavoro come influencer. Antonella Fiordelisi nasce schermitrice, infatti, prima di approdare a Temptation Island come tentatrice e dare il via alla carriera di influencer.

Negli ultimi anni si è parlato di lei più sulle pagine di gossip che su quelle di sport. Antonella non prenderà parte alle prossime edizioni delle Olimpiadi, al via il 23 luglio a Tokyo, ma la scherma continua a far parte della sua vita. Certo, riuscire a portare avanti due carriere così diverse tra loro non sempre è facile, ma lei è riuscita a trovare il giusto equilibrio. Non è arrivata una vera e propria domanda su Elisabetta Gregoraci e lo scontro a distanza di un mese fa, è stata lei a tirare fuori l’argomento. A far storcere il naso a più di qualcuno è il fatto che la Fiordelisi sia tornata sull’argomento adesso che Elisabetta è in tv con Battiti Live (ieri sera la prima puntata su Italia 1). Solo una coincidenza?

Antonella è riuscita a infilare Elisabetta Gregoraci in una risposta sul modo in cui riesce a far conciliare la scherma e il mondo dello spettacolo. Lei ha spiegato che sono mondi diversi, lo spettacolo la mette in contatto con persone invidiose e che la guardano strano. Quindi ha aggiunto: “A me è successo di recente un brutto episodio, mentre registravo un programma tv sono stata offesa senza motivo”. Il riferimento era palese, quindi nella domanda successiva le è stato domandato se fosse un’allusione a Elisabetta Gregoraci. Antonella ha risposto di sì:

“Mi ha insultato per il fatto che Briatore mi segue su Instagram e mette i like alle mie foto. Capisco che sono bella e giovane, ma non ho fatto niente di male… fortuna che sono forte e queste cose aiutano a crescere”

Affermare di essere bella e giovane in una risposta su dei presunti insulti ricevuti lascia pensare che gli insulti siano dovuti a questo, al suo essere bella e giovane. Insomma, come se la Gregoraci l’avesse insultata per invidia della sua bellezza e della sua giovinezza. Ha voluto pungere un po’ EliGreg, che esattamente come ha fatto la prima volta immaginiamo che anche stavolta non abbia intenzione di rispondere a queste nuove dichiarazioni della Fiordelisi.