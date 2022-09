“Se con un tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa”. L’aforisma è firmato Frida Kahlo, mitica pittrice messicana del Novecento. Elisabetta Gregoraci ha preso a prestito la massima e l’ha usata come didascalia per impreziosire il suo ultimo post Instagram, un paio di foto a mezzo busto. Qualcosa però è andato storto: la showgirl calabrese è incappata in una dimenticabile gaffe che ha subito iniziato a fare il giro della rete e a far piovere una cascata di ironie e sarcasmi. Al posto di Frida Kahlo, ‘Ely’ ha digitato Grida Kahlo, innescando una miriade di battutacce da parte di parecchi utenti (accortasi dell’errore, in un secondo momento, ha corretto ma ormai la frittata era fatta). E non è finita qui perché qualcuno, oltre a spernacchiarla, l’ha pure insultata, dandole della “caciottara“. E lei come ha reagito? Per nulla bene, infuriandosi e rispondendo per le rime.

“Caciottara eri, caciottara rimani”, ha tuonato un follower. Secca e inviperita la replica della Gregoraci: “Idiota sei, idiota rimani”. Tornando alla gaffe, si sono letti diversi commenti ora velenosi ora densi di sarcasmo. Da “manco a copiare le citazioni. Totalmente capra, adoro”, a “Questo post Frida vendetta!“, fino a “Pablo Bermuda”. Insomma, stavolta la showgirl ha toppato. Pazienza!

Elisabetta Gregoraci, la nuova fiamma è Giulio Fratini

Di recente pare che l’ex moglie di Briatore abbia iniziato a frequentare l’imprenditore Giulio Fratini, già noto al gossip del Bel Paese per aver vissuto delle relazioni sentimentali con alcune vip italiane, tra le quali Raffaella Fico e Roberta Morise. L’uomo d’affari e la showgirl non hanno ufficializzato, al momento, il legame, ma non hanno nemmeno smentito la liaison. Chi Magazine ha parlato per primo della ‘tresca’, Diva e Donna ha poi pubblicato delle paparazzate che hanno mostrato i due assieme. Per farla breve, ci sono una serie di prove che certificano che qualcosa c’è. Resta da capire se si tratti di un amore fugace destinato a bruciare in fretta oppure se evolverà in qualcosa di più serio.

Restando in tema cronaca rosa, nel pieno dell’estate si è mormorato che Fratini avesse avuto un flirt anche con l’ex gieffina vip Aida Yespica. La modella venezuelana, dopo che uscì lo spiffero, si affrettò a smentire.