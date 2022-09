La conduttrice in forza alla Rai ha commentato le voci che vogliono il suo ex vicino sentimentalmente alla showgirl calabrese

Mormora il gossip. In un’estate zeppa di addii e storie andate in frantumi, ci sono anche amori che stanno per nascere. Uno pare che coinvolga Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Giulio Fratini, già noto alla cronaca rosa del Bel Paese per delle relazioni vissute in passato con donne famose. Nei mesi scorsi, ad esempio, è stato protagonista di una love story con Roberta Morise, ex concorrente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e oggi alla guida del programma estivo di Rai Uno, Camper. Il rapporto è poi giunto al capolinea per motivi che i diretti interessati hanno preferito tenere privati. Quel che invece è trapelato pubblicamente è che il giovane uomo d’affari sembra che abbia iniziato a frequentare l’ex moglie di Flavio Briatore. E la Morise come l’ha presa? Benone!

Su Instagram, diversi utenti hanno fatto notare alla Morise che Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha dato per sicura la relazione tra la Gregoraci e il suo ex. A uno degli internauti Roberta ha deciso di rispondere con un sereno “sono felice per loro”. Al commento ha aggiunto l’emoticon di un cuoricino, segno che il suo intervento è davvero stato guidato da buone intenzioni. Insomma, chi si aspettava una polemica o del veleno è rimasto a bocca asciutta.

Le parole della conduttrice di Camper, indirettamente, hanno pure confermato che la liaison tra “Ely” e l’imprenditore c’è. D’altra parte il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha offerto dei dettagli sulla vicenda sentimentale, spiegando che i due certamente si vedono. Pochi giorni fa si sarebbero infatti concessi una breve e romantica vacanza in un lussuoso resort.

Gli amori di Giulio Fratini

Fratini è uomo assai ambito dalle star della tv del Bel Paese. Prima di legarsi a Roberta Morise ha vissuto un amore con Roberta Fico, altra showgirl italiana nota al gossip e nei salotti televisivi. Di recente si è pure sussurrato di un presunto flirt vissuto dall’imprenditore con Aida Yespica. Quest’ultima, però, ha smentito la notizia, affermando di non aver mai frequentato l’uomo. A proposito della venezuelana, pare che nei giorni scorsi si sia riavvicinata al suo ex, Geppi Lama.