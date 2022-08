Elisabetta Gregoraci, il nuovo fidanzato è Giulio? Parla Briatore

Elisabetta Gregoraci è tornata da giorni al centro del gossip per via della presunta relazione con Giulio Fratini, giovane imprenditore di Firenze noto ai più per la sua recente storia – finita la scorsa primavera a causa di un tradimento di lui – con Roberta Morise. I due, secondo i pettegolezzi, si sarebbero conosciuti all’inaugurazione di un locale a Forte dei Marmi e avrebbero iniziato un’assidua frequentazione.

La soubrette di Soverato non ha confermato le voci ma neppure smentito. A farlo ci ha pensato l’ex marito Flavio Briatore. Stando a quanto si legge su Novella 2000, il direttore Roberto Alessi avrebbe chiesto delucidazioni sulla liaison tra la Gregoraci e Fratini proprio all’ex manager della Formula Uno.

Risposta? “Non credo proprio”, avrebbe dichiarato Flavio Briatore, che ancora oggi continua a vedere assiduamente Elisabetta Gregoraci per amore del figlio Nathan Falco che ha undici anni. Dunque solo malelingue quelle nate attorno al legame tra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e Giulio Fratini? Non resta che attendere un chiarimento da parte dei diretti interessati…

Per ora è certo che entrambi si seguono su Instagram e Fratini è addirittura un follower di Nathan Falco: segno che secondo qualcuno il rapporto con Elisabetta Gregoraci sarebbe più serio che mai. Dopo il divorzio da Flavio Briatore la conduttrice di Battiti Live ha vissuto solo una storia importante, quella con l’imprenditore ed ex pilota Francesco Bettuzzi. Relazione vissuta nel massimo riserbo e venuta a galla solo in un secondo momento grazie al GF Vip.

Chi è Giulio Fratini

Classe 1992, Giulio Fratini è un giovane manager figlio del famoso Sandro Fratini. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze mentre il nonno ha fondato il noto brand Rifle. Giulio è un appassionato di orologi di lusso e la sua collezione supera i duemila pezzi per un valore intorno ai due milioni di euro.

In qualità di manager Giulio Fratini si è distinto in diversi settori come: bioenergia, energia rinnovabili, hotel di lusso e abbigliamento. Tutti settori in cui la sua famiglia opera da svariati anni ormai. Fratini ha dichiarato in una intervista televisiva che l’attività che gli sta più a cuore è quella dell’abbigliamento e dunque il famoso marchio Rifle.

Del passato di Giulio Fratini si sa davvero molto poco eccezion fatta per la breve frequentazione con Raffaella Fico, avvenuta durante l’estate 2020 e durata una manciata di settimane.