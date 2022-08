Elisabetta Gregoraci ha ritrovato l’amore. Da qualche settimana la conduttrice di Battiti Live sta frequentando il ricco imprenditore Giulio Fratini, ex fiamma di Raffaella Fico e Roberta Morise. Una liaison di cui si parla da tempo ormai ma che non è mai stata confermata ma neppure smentita dai diretti interessati.

Ora Di Più, tra i primi a portare a galla questa nuova love story, aggiunge nuovi particolari sulla faccenda. A quanto pare Elisabetta Gregoraci avrebbe conosciuto Fratini all’inaugurazione di una nuova attività e più volte avrebbe passato del tempo con lui al Twiga di Forte dei Marmi, l’esclusivo locale e stabilimento balneare di proprietà di Flavio Briatore.

Alcuni amici di Giulio Fratini, che fino alla scorsa primavera era legato a Roberta Morise hanno spifferato:

“Elisabetta e Giulio sembrano davvero in grande sintonia, lui la considera una dea. Con lei è tutto diverso, Fratini vuole una relazione che duri…”

Dunque il rampollo fiorentino sarebbe pronto a mettere la testa a posto per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. La differenza d’età – lei 12 anni più grande di lui – non sarebbe un problema per la coppia, che sembra avere molto in comune. Per la Gregoraci è iniziata finalmente la stagione dell’amore dopo tante delusioni?

Nell’attesa di saperne di più Elisabetta può sorridere anche dal punto di vista professionale. Archiviato Battiti Live, che ha condotto per il quinto anno consecutivo su Italia Uno, la 42enne è entrata nel cast di Nudi per la vita, nuovo format di Rai Due che andrà in onda nella prossima stagione televisiva.

Per l’ex gieffina – stando a quanto scrive Di Più – si parlerebbe pure di una prima serata sulla Rai, al momento top secret. Insomma, i motivi per brindare sono davvero tanti…

Chi è Giulio Fratini

Classe 1992, Giulio Fratini è un giovane manager figlio del famoso Sandro Fratini. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze mentre il nonno ha fondato il noto brand Rifle. Giulio è un appassionato di orologi di lusso e la sua collezione supera i duemila pezzi per un valore intorno ai due milioni di euro.

In qualità di manager Giulio Fratini si è distinto in diversi settori come: bioenergia, energia rinnovabili, hotel di lusso e abbigliamento. Tutti settori in cui la sua famiglia opera da svariati anni ormai. Fratini ha dichiarato in una intervista televisiva che l’attività che gli sta più a cuore è quella dell’abbigliamento e dunque il famoso marchio Rifle.

Del passato di Giulio Fratini si sa davvero molto poco eccezion fatta per la breve frequentazione con Raffaella Fico, avvenuta durante l’estate 2020 e durata una manciata di settimane.