Elisabetta Gregoraci continua a dividere il pubblico di Battiti Live, la kermesse musicale di Italia Uno che ogni settimana appassiona milioni e milioni di telespettatori. L’ultima registrazione dello show – trasmessa da Mediaset martedì 26 luglio – è stata parecchio discussa sui social network per via di una gaffe dell’ex moglie di Flavio Briatore che è ormai diventata virale in rete.

Nell’annunciare Alvaro Soler la Gregoraci ha storpiato il cognome del cantante spagnolo, re delle hit estive, in Soleil (sì, proprio come la Sorge!). Una gaffe bella e buona che è finita in rete all’indomani della registrazione della serata di Battiti Live e che ha fatto ridere parecchio. In molti dunque aspettavano di vedere l’epica scena sul piccolo schermo ma l’azienda, o almeno gli addetti al montaggio del programma, hanno optato diversamente.

L’audio della gaffe di Elisabetta Gregoraci è stato in qualche modo rimaneggiato, editato e a quanto pare pure ridoppiato dalla stessa conduttrice calabrese. Un modo per coprire lo scivolone che però non è stato gradito ai tanti telespettatori di Battiti Live. Molti hanno accusato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip di essere troppo permalosa e poco autoironica.

La scelta di Elisabetta Gregoraci

Al momento però non è chiaro se a prendere tale decisione sia stata la Gregoraci in persona. Elisabetta, infatti, non ha mai commentato pubblicamente questa gaffe che, siamo sicuri, continuerà a far chiacchierare parecchio. Secondo alcuni così facendo Mediaset ha peggiorato la situazione visto che alla fine poteva rivelarsi una divertente papera televisiva.

Molti altri hanno invitato Elisabetta Gregoraci a prepararsi meglio, a studiare di più prima dell’inizio di ogni puntata e a non affidarsi esclusivamente al gobbo. Ovviamente non sono mancati i sostenitori della soubrette di Soverato, che hanno ricordato che una gaffe può capitare a chiunque…

In realtà non è l’unica: in un’altra puntata di Battiti Live Elisabetta Gregoraci ha sbagliato il titolo di una canzone di Francesco Gabbani. Nonostante i sei anni di conduzione la 42enne appare ancora oggi sul palco impacciata e poco sicura. La bellezza, l’eleganza e gli outfit sgargianti non sempre bastano…