Gregoraci e Briatore, retroscena: “Tornati insieme”, ma la verità è un’altra

Battaglia a colpi di scoop, peccato che uno ne invalidi un altro: nelle scorse ore il magazine Vero ha assicurato che Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono “tornati insieme“. Un’affermazione che però è stata smentita a stretto giro da Giornalettismo, attraverso un articolo firmato da Gabriele Parpiglia, giornalista molto vicino professionalmente ad Alfonso Signorini e assai informato sui retroscena che riguardano la vita privata della showgirl calabrese e il manager piemontese.

Nella fattispecie Parpiglia ha assicurato che i due ex coniugi sono ancora ex, appunto. Quindi nessun ritorno di fiamma all’orizzonte. La firma di Giornalettismo spiega inoltre che la conduttrice continua ad intrattenere ottimi rapporti con l’ex marito, ma che l’amore non è affatto ritornato, aggiungendo che in questo momento ‘Eli’ è concentrata solo ed esclusivamente sul lavoro e a svolgere il ruolo di mamma con la solita e ‘potente’ intensità che ha sempre avuto da quando è nato Nathan Falco.

Non è la prima volta nelle ultime settimane che la voce di un presunto ritorno in love tra Flavio e la Gregoraci si fa strada. Ad alimentarla il fatto che l’uomo d’affari e la showgirl passino molto tempo assieme. Tale questione, però, non è una novità visto che la coppia, da quando si è separata, non ha mai reciso completamente il legame. Anzi, sia fisicamente (entrambi continuano a dimorare a Monte Carlo) sia umanamente, sono sempre rimasti vicini con l’obbiettivo di dare a Nathan pieno sostegno materno e paterno. Ecco perché non di rado Briatore ed Elisabetta sono pizzicati insieme.

Francesco Bettuzzi: con Elisabetta buoni rapporti ma niente di più

Nelle scorse ore si è fatta largo un’altra voce relativa alla vita sentimentale della ex gieffina. Qualcuno ha sussurrato che potrebbe essere tornato del tenero tra lei e Francesco Bettuzzi, l’imprenditore parmense con il quale ha avuto una lunga love story dopo il naufragio del matrimonio con Briatore. Sulla questione è intervenuto di recente lo stesso Bettuzzi, nel corso di una diretta Instagram con il paparazzo Maurizio Sorge. Francesco ha dichiarato che non c’è nulla di vero, spiegando che con la Gregoraci è rimasto in buoni rapporti. Ma no, nessun ritorno in love.