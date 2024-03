Gregoraci, dramma in diretta con Bertè: “Non esco finché…”

Elisabetta Gregoraci è stata ospite A la volta buona su Rai 1 con Caterina Balivo. La showgirl ha fatto parlare di sé nelle ultime settimane a causa di un problema al collo che l’ha tenuta bloccata di ritorno da un viaggio con suo figlio Nathan Falco. E’ stato proprio quest’ultimo uno dei tanti argomenti trattati durante la lunga intervista con la conduttrice. Gregoraci ha ripercorso la sua carriera, dall’esordio con Miss Italia fino ai giorni nostri con la conduzione di Mad in Italy con Gigi e Ross. Si è poi abbandonata a confessioni più personali, ripercorrendo la propria infanzia ed in particolar modo il rapporto con la madre Melina, venuta a mancare qualche anno fa. Non sono mancati aneddoti più divertenti relativi alla sua carriera, i quali hanno visto protagoniste due famose cantanti. Si tratta nello specifico di Loredana Bertè e Baby K. Proprio sulla prima Elisabetta ha raccontato un episodio avvenuto in diretta a Buona Domenica. La cantante ha difatti rischiato di non andare in onda. Ma che cosa è successo nello specifico?

Loredana Berté, ospite a Buona Domenica, non trovava più la sua spazzola in camerino. Di conseguenza si è recata da Gregoraci affermando:

Elisabetta fino a quando non trovo la mia spazzola non esco.

Un vero e proprio dramma in diretta, in quanto il programma non poteva così andare avanti con l’ospite annunciata. La risposta di Elisabetta è stata:

Ma abbiamo una diretta, che cosa racconto? Che non trovi la tua spazzola?

Fortunatamente poco dopo l’oggetto è stato ritrovato permettendo a Loredana Bertè di esibirsi, anche se con qualche minuto di ritardo rispetto all’orario previsto.

Chi salvi e chi triti? Elisabetta salva Loredana

Altra disavventura l’ha avuta con Baby K. Gregoraci ha difatti raccontato di quando la cantante è rimasta chiusa in ascensore a Battiti Live. Anche qui erano in diretta ed era proprio il turno di Baby K. Caterina Balivo le ha poi chiesto chi salvava e chi triturava tra e due artiste. Elisabetta ha scelto di triturare Baby K. Ha infine augurato una pronta guarigione a Bertè, da poco uscita dall’ospedale in seguito ad un malore avuto negli ultimi giorni.