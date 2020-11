Gregoraci, caos GF Vip: Signorini contro Elia, dura pure Rita Dalla Chiesa

Tutti contro Antonella Elia, anche Alfonso Signorini e addirittura Rita Dalla Chiesa, personaggio assolutamente esterno a qualsiasi vicenda interna al reality show di Canale Cinque. L’opinionista è stata richiamata dal direttore del magazine Chi e attaccata dalla popolare conduttrice dopo che nell’ultimo prime time della trasmissione, in onda lo scorso lunedì, è stata protagonista di una ruvida lite verbale con Elisabetta Gregoraci.

Ad accendere la discussione in studio pochi giorni fa, è stata Guenda Goria che ha dichiarato che l’ex di Briatore sia più intenta a mostrarsi “perfetta” piuttosto che a far emergere la propria personalità. La Elia è entrata poi a gamba tesa, definendo “gatta morta” la calabrese che ha ringhiato, avendo una reazione dura e invitando la torinese a informarsi sul suo conto prima di proferire parola. Tanto per cambiare è pure spuntato il nome di Briatore, etichetta che la Gregoraci fatica a scrollarsi di dosso.

Alla luce di questo can can, nelle scorse ore Signorini, intervenuto nel format online Casa Chi, ha invitato l’opinionista, voluta da lui stesso nel programma, a moderarsi e a esprimersi con toni e termini ben diversi rispetto a quelli utilizzati nei confronti di Elisabetta:

“Ho capito il disagio, il disappunto di Elisabetta. In puntata in diretta ho dovuto raddrizzare il tiro sulle affermazioni di Antonella Elia. Mi rendo conto che averla voluta come opinionista significa volere fortemente quella cifra. Però certamente anche se io approvo quella cifra perché mi diverte e la trovo stimolante, bisogna saper dosare le parole. Certe volte Antonella questo non lo sa fare. Lei deve imparare a esprimersi in maniera diversa. Poteva dire ‘gatta innamorata’ invece di ‘gatta in calore’. Si tratterà di correggere il tiro e lo faremo. Ricordiamoci che il figlio di Elisabetta è a casa e vede tutto quello che succede”.

Sulla querelle innescatasi al GF Vip, attraverso un tweet, è intervenuta anche Rita Dalla Chiesa che ha preso le difese della Gregoraci, attaccando chi continua a stuzzicarla sul tema Briatore. Il nome di Antonella Elia non viene menzionato esplicitamente, ma non appare peccato pensare che il cinguettio sia stato indirizzato proprio a lei.

Ma chi è’ che finge davvero al @GF_diretta ? Non certo @_eligregoraci_ . Adesso basta attaccarla su @Briatore . Troppo facile. Trovate un altro sistema per finire sotto i riflettori. E meno male che le donne dovrebbero essere solidali fra di loro. Ma che iene???? — rita dalla chiesa???????? (@ritadallachiesa) November 2, 2020

GF Vip, Gregoraci furiosa dopo la puntata: notte nervosa

Dopo che si è conclusa la puntata di lunedì 2 novembre, la conduttrice calabrese ha avuto parecchio da ridire. Confrontandosi con alcuni inquilini ha dichiarato di essere stufa di continuare ad essere criticata. Durante lo sfogo ha persino minacciato di lasciare il gioco, laddove si verranno a creare altre dinamiche come quelle che ha dovuto affrontare a più riprese da quando partecipa allo show.

Oltre ad avercela con la Elia, la Gregoraci è sembrata essere alquanto adirata con la produzione del GF Vip, che non perde occasione di pigiare su determinati tasti della sua vita privata. Insomma, secondo presentatrice la trasmissione non starebbe facendo nulla per tutelarla, anzi continuerebbe a fomentare un certo tipo di situazioni. Situazioni che hanno provato parecchio la sua pazienza.