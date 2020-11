Guenda: “Finita con Telemaco”. Poi durissima su Gregoraci: caos al Gf Vip

Guenda Goria è tornata nello studio del Grande Fratello Vip. Il suo intervento era rimasto in sospeso dopo l’eliminazione di venerdì scorso, così Alfonso l’ha accolta in studio stasera. C’è stato tempo anche per fare un po’ di gossip, Signorini non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione per sapere cosa fosse successo con Telemaco. E così Guenda ha spiegato che con lui è tutto finito, perché si aspettava almeno un gesto mentre era dentro la Casa e non è arrivato. Un aereo magari no, ma dal cielo non è sceso neanche un coriandolo da parte di Telemaco e quindi per Guenda è tutto finito.

La figlia di Maria Teresa Ruta ha anche salutato i concorrenti nella Casa, a cui Signorini ha mostrato lo stralcio dell’intervista di Guenda rilasciata a Chi. L’ex concorrente non ci è andata per niente leggera su Elisabetta Gregoraci, arrivando a definirla una persona poco umana. L’ha invitata a spettinarsi l’anima e non solo i capelli, nutrendo dei dubbi sulla sua vera natura. La Gregoraci è andata su tutte le furie e non ha affatto gradito le parole di Guenda, accusandola di aver parlato solo fuori dalla Casa.

Quando erano insieme al Gf Vip Guenda non ha riferito il suo pensiero alla Gregoraci, che poi si è scagliata anche contro Antonella Elia. E tra le due è ormai guerra aperta. Durante la pubblicità c’è stato un altro lungo sfogo della Gregoraci. Ha negato di non essere umana come persona e ha spiegato i gesti in cui invece ha dimostrato di esserlo. Ovvero verso Andrea Zelletta e Francesco Oppini, quando li ha visti giù di morale. Poi ha aggiunto queste parole su Guenda:

“Hai avuto cinquanta giorni per parlare con me e non lo hai fatto mai. Se hai cose da dirmi me lo dici quando posso risponderti. Hai tanto criticato Matilde e lei ha fatto tre volte peggio. Puoi dire che ti sono antipatica e che non hai legato con me, ma come ti permetti di parlare di umanità? Ha avuto la possibilità di parlarmi in faccia, non lo ha fatto”.

C’è stato anche uno scontro con Maria Teresa Ruta, perché a lei ha detto di essere rimasta molto male delle parole della figlia ma la Ruta non le ha dato molta retta. Elisabetta le ha fatto notare che non l’aveva guardata, ma Maria Teresa le ha risposto di non averlo fatto perché poco prima quando ha detto a Elisabetta di essere dispiaciuta lei ha girato la testa. Quindi poco prima anche Elisabetta aveva fatto la stessa cosa rimproverata alla Ruta, insomma.

Maria Teresa ha anche provato a spiegare a Elisabetta che quando qualcuno dice “mi dispiace” merita di essere ascoltato. Come lei ha ascoltato venerdì scorso la Gregoraci che le ha detto di essere dispiaciuta dopo la nomination. Appena ha sentito la parola nomination, Elisabetta ha visto di nuovo nero e non ha più seguito il discorso dell’altra concorrente e non si sono più capite.