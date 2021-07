“Gregoraci, canzoni d’amore per Pretelli”: Elisabetta non la prende bene

Si continua a parlare di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, giorno dopo giorno, era cresciuta l’attrazione che li legava. Inseparabili, la showgirl aveva cercato in tutti i modi di tenere a bada le attenzioni dell’ex Velino di Striscia la Notizia. Non sono mancati momenti infuocati, baci sulle labbra, vicinanza e coccole, ma l’ex moglie di Flavio Briatore ha sempre tentato di mantenere un profilo basso e di resistere alla tentazione. I presupposti che sembravano incoraggiare la nascita di una storia d’amore c’erano tutti, ma successivamente si è rivelato un nulla di fatto. Pretelli, rassegnato, aveva preso le distanze dalla presentatrice consapevole che tra loro non poteva esserci uno sviluppo ulteriore.

Una volta entrata Giulia Salemi al GF Vip, tutto è stato un crescente per lui: i due oggi sono ancora innamorati anche se il ragazzo ha chiuso sul tema matrimonio. I Gregorelli non esistono più, dopo che la Gregoraci ha freddato qualsiasi tipo di approccio, ma c’è qualcuno che nelle ultime ore ha mosso delle critiche nei confronti della conduttrice di Battiti Live.

Tra i commenti del profilo Instagram della calabrese, spicca uno in particolare. Una fan della coppia mai nata l’avrebbe rimproverata invitandola a smettere di dedicare canzoni d’amore a Pierpaolo Pretelli: “Hai rotto! Quello presenta la fidanzata a tutta la famiglia e tu ancora gli corri dietro?” Poi la persona in questione le ha suggerito di trovarsi un uomo che la ami in tutto e per tutto perchè facendo in questo modo risulta senza dignità.

La risposta di Elisabetta Gregoraci non è tardata ad arrivare. L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, ha replicato senza mezze misure:

“La droga fa male… molto!”

Pierpaolo Pretelli felice: l’ex moglie Ariadna Romero e Giulia Salemi insieme

Giulia Salemi è stata presentata alla famiglia Pretelli. Pierpaolo, finalmente, si è deciso di fare questo passo importante. In una delle Stories pubblicate si vede l’influencer insieme al padre del suo fidanzato, il signore Bruno. Con loro, a sorpresa, anche Ariadna Romero ex moglie dell’ex Velino delta satirico di Antonio Ricci e madre di Leonardo. Entrambe sono state immortalate mentre baciavano sulla guancia il padre di Pretelli.

In altre foto, invece, Giulia è apparsa insieme a Leonardo. I rapporti in famiglia procedono a gonfie vele e le tensioni che si sarebbero create con i genitori di Pierpaolo sembrano soltanto un lontano ricordo.