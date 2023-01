Gregoraci, bikini e polemiche. “Mai hai lavorato”, replica e Gaviscon

“Non hai mai lavorato”. Questo uno degli attacchi da parte di alcuni haters ad Elisabetta Gregoraci, che sta trascorrendo dei giorni a Dubai. Tra tra una passeggiata in spiaggia e una cena, la showgirl calabrese non può certo dimenticarsi di informare il proprio numeroso seguito su Instagram dei suoi spostamenti e dei luoghi visitati. In uno degli ultimi post si è ritratta innanzi al mare, sfoderando un bikini giallo acceso. Pioggia di congratulazioni per la forma invidiabile. Naturalmente non poteva mancare il commento di qualche ‘odiatore’ seriale. E infatti non è mancato. Uno in particolare ha fatto ‘scaldare’ la conduttrice. Quando le è stato consigliato di andare a lavorare, è sbroccata consigliando del Gaviscon.

“Ma torna a lavorare. Ah già tu non hai mai lavorato”, la stoccata pungente di un utente. Ad ‘Ely’ è andato di traverso l’intervento e non ha lasciato correre: “Zio lavoro da quando ho 17 anni, ti è sfuggito qualcosa. Comunque anche per questo 2023 ti consiglio il Gaviscon due volte al giorno per almeno un mese… funziona”. Toh. Per chi non lo sapesse, i prodotti Gaviscon sono indicati per il trattamento di disturbi come bruciore di stomaco e cattiva digestione. Chiaramente l’ex moglie di Flavio Briatore li ha consigliati in modo sarcastico all’interlocutore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Gregoraci, Dubai è più dolce con Giulio Fratini

Nell’emirato, la showgirl è in compagnia del nuovo fidanzato Giulio Fratini, imprenditore noto alla cronaca rosa del Bel Paese per le relazioni avute in passato con Roberta Morise e Raffaella Fico. La scintilla tra ‘Ely’ e il giovane uomo d’affari pare che sia scoccata l’estate scorsa. Delle paparazzate inequivocabili hanno svelato la tresca. Nonostante ciò, sia lui sia lei non hanno mai ufficializzato la relazione sentimentale.

Nelle scorse ore, però, ecco che la Gregoraci, per la prima volta, si è mostrata sui suoi profili social con il giovane, di fatto confermando che la storia c’è e sembra ben avviata. La showgirl continua anche a mantenere ottimi rapporti con l’ex marito Flavio Briatore. Proprio con il manager piemontese ha trascorso il Natale 2022 in Kenya.

I due ex, dopo la separazione, hanno deciso di remare nella medesima direzione per il bene del figlio Nathan Falco. Oggi vivono entrambi a Monte Carlo, in case separate ma poco distanti l’una dall’altra, così da essere presenti tutti e due nella vita del loro frutto d’amore.