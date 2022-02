Gregoraci a Verissimo con il figlio: Nathan Falco smonta Silvia Toffanin

By

Elisabetta Gregoraci ospite a Verissimo con il figlio Nathan Falco, 12 anni, frutto d’amore nato dal matrimonio con Flavio Briatore. Il ragazzo ha mostrato una spassosa insofferenza verso la conduttrice Silvia Toffanin quando questa gli ha chiesto se avesse una fidanzatina. Prima il giovanotto ha pronunciato un paio di paroline che hanno lasciato intendere la sua stizza per la domanda, poi ha smontato con uno slogan social la curiosità della timoniera del salotto televisivo di Canale Cinque.

Una sorellina o un fratellino? Piacerebbe a Nathan Falco? No, il giovane ha le idee chiare: sta bene così. “Vuole stare solo, da tempo me lo dice”, ha sottolineato mamma Elisabetta. La Toffanin ha quindi voluto fare un po’ di gossip: “La fidanzatina ce l’hai?”. La faccia di Nathan Falco è stata tutta un programma e pure la sua espressione da ‘tasche piene’ non è stata da meno: “Aaaaah ste domande…”, ha sbuffato. “Guarda che le mamme sono tutte così”, la replica con il sorriso di Silvia. A questo punto il 13enne ha steso la conduttrice, chiosando un: “Mi dissocio”.

“Ma c’è o non c’è?”, ha incalzato Silvia, con Nathan che ha ribadito: “Mi dissocio”. Applausi in studio, con mamma Gregoraci che, con orgoglio, ha guardato la collega Toffanin come a dire: ‘Sì, è proprio fatto così’.

Verissimo, Elisabetta Gregoraci e la verità sul legame con Flavio Briatore

Prima della chiacchierata con Nathan Falco, hanno dialogato soltanto Silvia ed Elisabetta. “Questo ritorno di fiamma con Briatore c’è stato o no?”, ha domandato la compagna di Pier Silvio Berlusconi. “No, mi stufo anche di ripetere le cose a pappagallo – la risposta della calabrese -. Dicono ritorno di fiamma perché passiamo molto tempo insieme. Vacanze, feste ed eventi li trascorriamo assieme perché nostro figlio è la nostra priorità. Non è facile trovare un equilibrio, abbiamo lavorato per trovarlo”.

Insomma, con Briatore niente ritorno in love. “Ma riuscirai prima o poi avere una vita privata?”, ha chiesto Silvia che è incappata in un qui pro quo pensando che Elisabetta stesse pensando ad avere un pancione. Un simpatico malinteso risolto dalla Gregoraci che ha spiegato che il suo cuore è aperto e che se arrivasse la persona giusta sarebbe pronta per costruire una relazione importante: “No, la Silvietta va di corsa, intendevo un fidanzato. Tornerò qui con un lui forse. Non lo sto cercando, ma se arrivasse…”.

Briatore e Gregoraci, le tappe della love story

Nell’estate 2006 Elisabetta balza al centro della cronaca rosa italiana e internazionale per la relazione con Flavio Briatore, in quel momento direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Il primo incontro tra i due avvenne nel novembre 2005. Briatore e la showgirl si sono sposati il 14 giugno 2008 e nel 2010 hanno avuto Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due hanno firmato la separazione consensuale. Oggi sono rimasti in ottimi rapporti.