Gregoraci a telecamere spente: “Come s’atteggia coi comuni mortali”

L’estate di Elisabetta Gregoraci in compagnia del giovane fidanzato Giulio Fratini: la serata con i fans in quel di Noto

La più recente tappa della vacanza di Elisabetta Gregoraci con il giovane compagno Giulio Fratini è stata Noto. Gli abitanti e i turisti della bellissima cittadina siciliana, scelta anche da Chiara Ferragni e Fedez nel lontano 2018 come scenario del loro matrimonio, hanno potuto godere per una serata della compagnia della celebre conduttrice. È stato letteralmente impossibile non notarla: Elisabetta Gregoraci era elegantemente vestita con un abito bianco e i capelli sciolti mentre passeggiava per le strade di Noto in compagnia di Fratini quando è stata fermata da molti fans che le hanno chiesto una foto ricordo o anche solo un autografo.

Elisabetta Gregoraci e le foto con i fans

Con la simpatia e la gentilezza che la contraddistingue la conduttrice non si è fatta alcun problema e ha soddisfatto le richieste di tutti i passanti che, riconoscendola, non hanno potuto fare a meno di avvicinarsi e chiederle un selfie. La reazione della conduttrice a quelle richieste ha letteralmente lasciato stupiti tutti quanti e a riportare l’avvenimento è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha infatti ricondiviso sul suo profilo Instagram alcune segnalazioni dei suoi followers che hanno documentato l’accaduto.

“Elisabetta Gregoraci è con il nuovo fidanzato a Noto ed è molto gentile con tutti” le hanno scritto alcuni utenti sottolineando l’estrema disponibilità della presentatrice a regalare fotografie e autografi ai suoi fans, nonostante l’evidente calca che si era creata. Insomma, nonostante si trattasse di un momento di totale relax per la conduttrice e da vivere lontano dai riflettori, non si è fatta alcuno scrupolo ad accontentare le richieste di coloro ai quali deve la sua fortuna.

A corredo delle numerose segnalazioni sono poi arrivati anche dei video che mostrano la Gregoraci intenta a mettersi in posa per scattare qualche foto insieme a grandi e piccini. Stessa cosa ha fatto il suo compagno e amministratore delegato della holding Belvedere Angelico, Giulio Fratini, che viene ripreso mentre siede a un tavolo di un bar in compagnia di alcuni paesani e lascia che gli venga scattata qualche fotografia.

Insomma quella della presentatrice è stata un’estate all’insegna dell’amore e del relax, entrambi vissuti nella privacy più totale e lontano dai riflettori: per questo motivo l’episodio di Noto può anche essere letto come un momento per celebrare finalmente l’amore a lungo taciuto davanti agli occhi di tutti.

Nathan Falco in vacanza con il padre

Mentre Elisabetta Gregoraci si trova in Sicilia con il compagno, suo figlio Nathan Falco si sta finalmente godendo le vacanze con il padre Flavio Briatore a Monaco. Insieme a loro c’è anche Leni Klum, la prima figlia dell’imprenditore e avuta dalla relazione con Heidi Klum. Si tratta di una delle pochissime occasioni nelle quali Nathan e Briatore sono comparsi al fianco della ragazza. “Vacanza a Monaco con Leni e Nathan Falco”, così l’imprenditore ha annunciato per primo dal suo profilo Instagram la sua estate 2023 al fianco dei suoi due figli.

Heidi Klum e Flavio Briatore si sono frequentati tra il 2002 e il 2004 e non erano già più una coppia quando Leni è nata, il 4 maggio 2004. La ragazza non è mai stata ufficialmente riconosciuta dall’imprenditore piemontese e nel 2009, a 5 anni, è stata adottata ufficialmente dall’ex marito della modella tedesca, il cantante Seal. Ecco perché la giovane modella non porta lo stesso cognome del fratello minore.