Gregoraci a ruota libera: il nome del vincitore del GF Vip e chi eliminerebbe

Elisabetta Gregoraci si è recentemente confessata con Libero Quotidiano. Fresca dell’esperienza al Grande Fratello Vip 5, è tornata a spiegare i motivi che l’hanno spinta a mettersi in gioco, vale a dire la voglia e il desiderio di mostrarsi agli italiani “senza filtri”. Alla fine crede di aver centrato l’obbiettivo. A riprova di ciò, ha sempre fatto sapere la conduttrice, l’affetto del pubblico che via social le sta trasmettendo calore e vicinanza.

Oggi Elisabetta afferma di essere ancora “un po’ frastornata” dalla ‘centrifuga’ di emozioni innescate dal programma che ha visto il suo abbandono. Troppa la voglia di tornare a riabbracciare suo figlio, Nathan Falco. “Mio figlio viene prima di tutto, la sua mancanza per me era immensa”, ribadisce. Il ragazzo è il frutto d’amore sbocciato dal matrimonio con Flavio Briatore. A proposito del legame attuale e passato con il manager, la showgirl dichiara:

“Un rapporto importantissimo, mi sono sposata per amore e lo rifarei. Il nostro matrimonio dopo 10 anni è finito ma tra noi due c’è sempre molto rispetto e nostro figlio Nathan è al primo posto in ogni nostra decisione”.

Si ritorna sul versante GF Vip 5. Lei che ha visto sia il ‘dentro’ sia il ‘fuori’ si è fatta un’idea di chi la spunterà alla fine? Insomma chi crede che vincerà la quinta edizione dello show? Elisabetta prima ricorda che con i nuovi ingressi le carte in tavola possono cambiare da un momento all’altro, poi snocciola il suo pronostico. “Ad oggi posso dire il nome di Tommaso”, afferma, in riferimento a Zorzi. Chissà se l’influencer milanese salirà davvero sul gradino più alto del podio.

La persona invece che vorrebbe votare per una eventuale eliminazione? In questo caso la conduttrice non ha cambiato pensiero rispetto a quando era nella Casa più spiata d’Italia: “Dayane. La trovo una persona a volte poco sincera”. Tra le due donne non c’è mai stato feeling. Anzi sono state diverse le occasioni in cui si sono punzecchiate e attaccate.

Spazio infine ai ringraziamenti per il ‘demiurgo’ della trasmissione, Alfonso Signorini. La Gregoraci gli ha riservato parole di gratitudine in quanto le ha dato l’opportunità di mostrarsi al pubblico in una veste del tutto inedita. La stima tra il direttore di Chi magazine ed Elisabetta è reciproca, come ha più volte sottolineato lo stesso giornalista che ha fatto carte false per trattenere per più giorni la showgirl nel reality. La Gregoraci però è stata irremovibile e ha deciso di tornare dal figlio per trascorrere con lui le feste di Natale.