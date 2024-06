Grave lutto per Sara Croce, le scrive solo un volto di Ballando: chi è

Ore difficili per Sara Croce, ex Bonas di Avanti un altro ed ex concorrente dell’ultima edizione in onda di Ballando con le Stelle. Nelle scorse ore la 26enne è stata travolta da un grave lutto: è morto suo nonno. Lo ha annunciato lei stessa attraverso un post di commemorazione del caro pubblicato sui suoi profili social.

“Un marito, un padre e un nonno meraviglioso. Siamo stati immensamente fortunati ad averti nella nostra vita. Ci mancherai ogni giorno, ma il tuo ricordo sarà la nostra forza. Per sempre”. Così la showgirl nel salutare il parente. La didascalia l’ha scritta a corredo di alcuni scatti dedicati al defunto. La Croce ha incassato il sostegno e la vicinanza di centinaia di suoi fan. A colpire il fatto che del cast di Ballando con le Stelle si sia fatta viva solamente Rossella Erra che ha scritto un dolce “Saretta, mi dispiace tanto”.

Non è da escludere che qualcun altro del programma si sia fatto sentire in privato per porgere le condoglianze alla giovane. Certo colpisce che alcuni, che commentano ogni sciocchezza che circola sulle piattaforme in rete, non abbiano digitato alcunché. Che bello il mondo dei social! Anzi che tristezza!

Sara Croce via dall’Italia dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle: nuova vita negli Usa

Poche settimane dopo aver concluso il suo brillante percorso nel programma di Milly Carlucci, Sara Croce ha deciso di lasciare l’Italia. La giovane ha scelto di volare negli Stati Uniti d’America a inizio 2024, più precisamente a Los Angeles. Ha comprato, come lei stessa ha riferito, un biglietto di sola andata. Perché si è trasferita negli States? Per provare a dare concretezza al suo sogno, ossia diventare un’attrice affermata. Nella “Città degli Angeli” infatti ha iniziato a frequentare importanti corsi di recitazione sperando di poter un giorno calcare i grandi set cinematografici.

Tornando al suo cammino a Ballando, dopo una partenza con il freno a mano tirato, si è sciolta ed ha convinto. Non a caso è arrivata in finale, piazzandosi al quinto posto. Memorabile uno scontro avuto con Alberto Matano, con la Croce che è riuscita ad avere la meglio sul piano dialettico nei confronti del giornalista e conduttore de La Vita in Diretta.