Grave lutto per Enzo Salvi: “Non so se ce la farò senza di te”

By

Il popolare attore e comico, conosciuto anche come Er Cipolla, deve fare i conti con una terribile perdita a pochi giorni da Natale

Un grave lutto ha colpito Enzo Salvi e la sua famiglia. È venuto a mancare Tony, il padre del noto attore romano. A dare l’annuncio lo stesso Er Cipolla su Facebook, dove ha postato un toccante messaggio per l’adorato genitore. Salvi era molto legato all’uomo: spesso faceva capolino nelle sue storie Instagram, dove il comico condivideva attimi spensierati di vita quotidiana.

“Ciao papà mio. Te ne sei andato all’improvviso, senza di te non so se ce la farò”, ha scritto Enzo Salvi su Facebook, ricevendo il sostegno e l’appoggio di tantissimi fan e ammiratori. Anche il figlio dell’artista, Manuel, ha dedicato un messaggio al nonno scomparso:

“Mi hai fatto diventare uomo e mi sei stato sempre vicino. Ti ho sempre stimato e amato come persona e l’uomo che eri. Senza di te è difficile ma a nonna ora ci pensiamo noi, come hai fatto per una vita tu”

Enzo Salvi e la storia del pappagallo

Qualche anno fa Enzo Salvi è stato protagonista in tv e sui giornali per uno spiacevole episodio: l’aggressione al suo pappagallo Fly in una pineta di Ostia. Un ragazzo del posto, sbucato dal nulla, ha cominciato a tirare sassi al volatile. Un masso grande ha colpito la testa dell’animale, che si è schiantato al suolo.

Quando Enzo è corso a soccorrere il povero Fly è stato a sua volta colpito dal vandalo con due calci sulla schiena. Aggredito pure un amico di Salvi, presente quel giorno per realizzare degli scatti. Il motivo di tutta questa violenza è ancora oggi avvolta nel mistero nonostante le indagini delle forze dell’ordine.

Due anni dopo la faccenda è stata archiviata: il giudice per le indagini preliminari ha deciso di chiudere il procedimento e di non procedere con il processo, considerando il fatto non grave. Enzo Salvi non ha mai commentato la sentenza.

Di recente il 59enne ha dovuto fare i conti con un altro problema: Peggy, la sua amata labrador, è stata avvelenata e per giorni ha lottato tra la vita e la morte. Col tempo si è ripresa ma è stata ricoverata per diversi giorni in una clinica veterinaria.

Peggy, che i follower di Enzo Salvi hanno imparato a conoscere bene in quanto spesso protagonista dei post dell’attore, ha iniziato a stare male dopo un normalissimo giretto. Probabilmente ha mangiato qualcosa di avvelenato e Salvi l’ha portata subito dal veterinario per dei controlli urgenti.