Enzo Salvi torna in tv dopo l’aggressione: come sta oggi il pappagallo Fly

Enzo Salvi è tornato in tv dopo l’aggressione degli scorsi giorni a Ostia in cui è rimasto coinvolto anche il fedele pappagallo Fly. Il comico e attore romano è stato ospite de La vita in diretta estate nella puntata in onda su Rai Uno lunedì 6 luglio 2020. Er Cipolla è apparso piuttosto provato dall’intera faccenda ma felice che la situazione dell’amato pappagallo sia migliorato. L’animale, che ha solo due anni, ha riportato una frattura al cranio ma per fortuna ora sta meglio. Salvi ha spiegato la vicenda, raccontando che – come tutte le mattine – aveva portato Fly a volare quando un uomo, sbucato dal nulla, ha cominciato a tirare sassi al volatile. Un masso grande ha colpito la testa di Fly, che si è schiantato al suolo. Quando Enzo è corso a soccorrere il povero uccello è stato a sua volta colpito dal vandalo con due calci sulla schiena. Aggredito pure un amico dell’artista, presente quella mattina per realizzare degli scatti. Il motivo di tutta questa violenza è ancora oggi avvolta nel mistero nonostante le indagini delle forze dell’ordine.

Il pappagallo di Enzo Salvi oggi sta meglio: pericolo scampato

Come confidato da Enzo Salvi ad Andrea Delogu e Marcello Masi, i conduttori de La vita in diretta estate, il pappagallo Fly sta migliorando giorno dopo giorno. La tac aveva evidenziato una frattura al cranio ma oggi le condizioni dell’animale sono migliorate. “Un vero miracolo”, ha sottolineato il 56enne che in passato ha partecipato pure all’Isola dei Famosi. “Un’aggressione assurda e ingiustificata, non trovo le parole, il responsabile è rimasto impunito”, ha puntualizzato. Salvi ha scoperto il mondo del volo libero solo da otto mesi, grazie all’amica Chiara, e ha ammesso di provare un’emozione unica ogni volta che vede in cielo Fly. Quest’ultimo tornerà dal veterinario per nuovi accertamenti il prossimo giovedì.

Enzo Salvi ringrazia Padre Pio per quanto accaduto al piccolo Fly

A La vita in diretta estate Enzo Salvi non ha poi nascosto la devozione per Padre Pio, sottolineando che il miracolo del pappagallo Fly è stato opera sua. Il comico ha ringraziato inoltre tutti i fan che, via social network, l’hanno sostenuto in questi giorni così difficili.