Enzo Salvi picchiato a Ostia: aggredito anche il suo pappagallo

Disavventura per il comico Enzo Salvi che ha prima visto aggredito il suo pappagallo Ara araruna poi è stato assalito lui stesso. Il fatto è accaduto a Ostia Antica, luogo in cui l’attore porta l’animale a volare libero. Da quanto riporta Fanpage.it il volatile è stato colpito improvvisamente alla testa da una sassata. Pare che a compiere il gesto sciagurato sia stato un ragazzo di circa 25 anni, il quale ha poi diretto la propria foga contro Salvi e un amico che era con lui. Al momento la persona protagonista dell’aggressione dell’animale, del comico e del suo amico non è ancora stato identificato. Le indagini sono in corso.

La dinamica dell’aggressione a Salvi e al suo pappagallo

Sempre Fanpage.it, dopo che è avvenuto il fatto, è entrato in contatto con Paolo Selleri, il veterinario che ha soccorso Ara araruma presso la clinica specializzata in animali esotici di via Nomentana a Roma. Selleri ha rilevato che il volatile ha avuto un trauma cranico piuttosto grave, ma ha precisato che mangia da solo e dovrebbe farcela a ristabilirsi. Tra qualche giorno potrà tornare a casa con Salvi che ha raccontato di aver provato un enorme spavento sia per se stesso, sia per l’amico, sia per l’animale al quale è legatissimo. Il fatto increscioso è successo nella mattinata odierna, nella località Pianabella. L’attore ha reso noto che quando il pappagallo si è posato su un palo, all’altezza di circa sette metri, un giovane è sbucato tirandogli una sassata, colpendolo e facendolo stramazzare al suolo. Dopodiché l’aggressore si è diretto su Enzo e il compagno che era con lui.

Salvi preso a calci nella schiena mentre difendeva il pappagallo

Salvi, che era in zona con un amico, ha tentato di difendere l’animale subendo la furia del ragazzo che prima gli ha dato un calcio nella schiena, poi ha provato a prendere a schiaffi il suo compagno oltre a tentare di rubargli lo smartphone. Infine, l’aggressore si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce, andandosene in aperta campagna. I fatti sono stati prontamente denunciati ai Carabinieri della Compagnia di Ostia che stanno cercando di far luce sul caso. Al momento l’uomo che si è scagliato sull’animale e i due uomini, Salvi e l’amico, non è ancora stato preso.