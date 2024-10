Grande Fratello,notte pazza: volano parole grosse e scattano baci

Quella di ieri è stata una nottata folle per gli inquilini della casa più spiata d’Italia! Tra coppie che nascono e coppie che scoppiano, ci mancava soltanto la pioggia di critiche per alcuni gesti di Clayton Norcross, ma andiamo con ordine e vediamo cosa hanno combinato stanotte al Grande Fratello.

Metti un sabato sera nella casa del GF, tra drink e giochi è successo il finimondo. Come ben sapete, per non annoiarsi soprattutto nel weekend, i concorrenti mettono su (ovviamente su suggerimento degli autori) delle serate a tema. Ieri dovevano essere tutti dame e galantuomini visto che il tema era Bridgerton, ma altro che balli di corte e galateo!

Grande Fratello: durante il party scatta il bacio tra Yulia e Giglio. Shaila affossa Javier

Difficile scegliere da dove iniziare! Partiamo da Yulia e Giglio: visto che ”sembra” che Jessica abbia posato l’ascia di guerra, Yulia si è lanciata a capofitto sul biondo Luca Giglioli. Per tutta la sera sono stati incollati, tra coccole e baci fugaci, pare che durante la notte sia scattato un vero e proprio limone. Ma non si era detto che Yulia era fidanzata, portava il famoso anello di fidanzamento tanto criticato da Jessica! Fosse la prima volta che al Grande Fratello i concorrenti dimenticano i fidanzati per trovare l’amore all’interno della casa!

Durante la notte poi Shaila Gatta si è confidata con le tre di Non E’ La Rai sul dilemma Javier-Lorenzo. Nel pomeriggio, lei e Lorenzo avevano avuto un confronto sul restare amici, ma Gatta ci cova, è saltato l’altarino. Alle Non E’ La Rai, la ballerina ha rivelato di non sapere come uscirne dalla situazione che ha creato con Javier, definendolo ”troppo moscio”, che non fa proprio per lei. Ennesimo dietrofront nel triangolo di questa edizione. Intanto Helena Prestes ha messo una croce sopra Lorenzo, dicendo di aver capito che lui e Shaila stanno giocando e che tutto questo tira e molla è solo frutto di strategia e non di sentimenti.

Caso Clayton Norcross: sono volate parole grosse e gesti scandalosi

Si arriva ora alle note dolenti. Clayton Norcross, forse complice un bicchiere di troppo o la poca dimestichezza con la lingua italiana, si è lasciato andare a delle scene piuttosto infelici. Per commentare i baci e gli abbracci tra Yulia e Giglio, Clayton ha additato Yulia come ”una tr***”. Alla faccia della galanteria!

Ma non è finita qui: durante un gioco, Clayton ha esordito alzandosi dal divano e facendo il saluto fascista, braccio teso e tutto quanto. Senza dubbio lo ha fatto senza pensarci e con intenti goliardici, ma gli altri inquilini lo hanno prontamente e giustamente ripreso. Non ci piace proprio vedere queste scene, neanche per scherzo. Chissà se lunedì, Alfonso Signorini e il Grande Fratello prenderanno una decisione in merito.

Quindi la yulia si è sfidanzata? Se non lo ha fatto lei lo avrà fatto sicuramente il fidanzato perché è inaccettabile per chiunque una cosa del genere#grandefratello

#grandefratello pic.twitter.com/kmgitIkl9c — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) October 6, 2024

Giglio e Yulia si stanno a limoná potente mi sa 😂 e noi come sempre non vediamo niente !! Ps da notare la faccia di Ilaria ⚰️ #grandefratello pic.twitter.com/i1VmXoff9g — mary ✨ (@american2494) October 6, 2024