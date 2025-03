Grande Fratello, Zeudi vs Maria Teresa: “Guardami negli occhi”

Il Grande Fratello è agli sgoccioli ma le tensioni continuano a occupare dinamiche…anche di domenica. Ieri sera gli inquilini hanno festeggiato il Carnevale tra costumi di scena, chiacchiere e piatti deliziosi. Tra coriandoli, balletti e qualche scenetta un po’ troppo “spinta” davanti alle telecamere, nessuno si è preoccupato di pulire la cucina, che ovviamente è rimasta disordinata fino all’ora di pranzo. Sono bastate delle stoviglie fuori posto e un tono di voce un po’ più incisivo a fare scattare la litigata tra Zeudi, Maria Teresa e Chiara, che ancora dopo ormai un’ora stanno ancora parlando dell’accaduto.

La Ruta si sarebbe avvicinata a Zeudi e Stefania mentre stavano parlando per ricordare all’ex Miss Italia di fare la cucina dato che era ancora sporca (e Federico stava cucinando per tutti come sempre), ma la giovane non ha preso bene questo suo intromettersi nel discorso con fare diretto ed è subito scattata contro di lei, assecondata poi anche da Chiara, che all’inizio non aveva capito che cosa stesse succedendo. La discussione ha preso subito una piega negativa: cosa non è piaciuto a Zeudi? Che Mary Terry (questo il soprannome che le hanno dato) abbia “rinfacciato” alle due ragazze il fatto di avere pulito lei le stoviglie che avevano lasciato sporche loro e di averglielo fatto notare con un modo, sempre a detta di Zeudi, inopportuno. La discussione è andata avanti per un po’, ma alla fine Maria Teresa si è stesa al sole e ha lasciato correre.

Il monologo di Zeudi sui piatti da lavare: “Non sa di che parlare”, il commento del web

Davvero bastano quattro piatti da lavare a monopolizzare entrambe le regie del GF? Ma soprattutto, c’era bisogno di tutta questa reazione da parte di Zeudi contro Maria Teresa? Il web pare avere le idee piuttosto chiare in merito. Scorrendo i vari tweet, c’è qualcuno che pensa che De Palma non abbia altri contenuti:

Quanto la tira lunga sta storia dei piatti? Si vede proprio che è una ragazzina priva di contenuti #GrandeFratello — Teresa Maria (@TeresaM89299066) March 2, 2025

E ancora:

Cioè Maria Teresa non sarà la più simpatica lì dentro ma non l’ha insultata non l’ha offesa

Zeudi che cavolo si rivolge in quel modo a una signora#GrandeFratello #GrandeFretello #grandefatello #grandefartello #grandefratelllo #gf #gf24 @GrandeFratello — Stephanie ♥ (@Stephanie_yy) March 2, 2025

Un pensiero condiviso da molte persone, ma la cosa che ha lasciato tutti un po’ perplessi è che Zeudi sembra avere portato avanti la discussione tutta da sola, senza ottenere appoggio dal suo “gruppetto di amici”. Insomma, come al solito dentro la Casa da una cosa piccola ne nasce un caso di Stato. La morale della situazione? Zeudi e Chiara hanno lavato tutta la cucina senza pranzare. E no, non è vero che Maria Teresa l’ha aggredita mentre parlava con Stefania, tant’è che lei stessa nel momento esatto in cui si è avvicinata per “rimproverarla”, ha detto: “Hai ragione, lavo io, lavo io”. Insomma, c’è un po’ puzza di bugie e di “clippate”, dice il pubblico da casa.

È avvenuto qualcosa di peggio dei piatti: la scena hot tra Shaila e Lorenzo non è piaciuta a nessuno

Tutta la concentrazione di oggi è sui piatti lavati e non lavati, ma il web non dimentica ciò che è avvenuto ieri sera durante la festa di Carnevale. Dire che c’è stato il “grido allo scandalo” è dire poco, ma bisogna anche specificare che il video in questione lascia libera l’interpretazione ma non ufficializza nulla nel concreto. Protagonisti del siparietto diventato virale Shaila e Lorenzo, che durante i vari festeggiamenti si sarebbero lasciati andare a un breve ma intenso momento di intimità sui divani del salone. Il video mostra la mano di Shaila scivolare sotto il costume da Zorro di Spolverato, quasi ad accarezzarlo, ma molte persone sul web hanno pensato a qualcosa di più spinto. “La scena più volgare mai andata in onda al GF“, ha scritto un utente su X, commentando il video incriminato.