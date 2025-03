Grande Fratello, Zeudi perde il controllo: tutta la casa contro di lei

Mancano oramai pochi giorni alla fine di questa edizione del Grande Fratello, eppure in questo momento le dinamiche sono più accese che mai e c’è tutto tranne che un atmosfera da fine programma. Se gli altri anni di questi tempi i concorrenti dicevano di volersi tutti bene e di godersi gli ultimi giorni, le liti questa volta sono davvero all’ordine del giorno. Zeudi, dopo essere andata in finale, si è fatta ogni giorno un nuovo nemico all’interno della casa ed è arrivata al punto in cui non sa più neanche se fidarsi di Chiara, che considera la sua migliore amica lì dentro. Una discussione durante una partita di biliardino ha fatto salire a galla tutti i dubbi della Miss, che è scoppiata in lacrime e ha litigato con l’amica. Così, da un momento all’altro, si è ritrovata davvero tutta la casa contro.

Zeudi si è rifiutata di giocare a biliardino quando Lorenzo, con cui ha litigato, si è offerto di fare una partita con lei. Qui è partita una lite con Giglio che ha mostrato indignazione nei suoi confronti, ma solo oggi durante un confronto proprio con lui, Zeudi ha rivelato al concorrente di essere stata arrabbiata non con loro, ma bensì con Chiara, da cui si è sentita tradita. “Lei lo sapeva che non mi andava di giocare con Lorenzo quel giorno ed era d’accordo con me, poi nel momento in cui è successo, ha cambiato pensiero“.

Grande Fratello: Zeudi e Chiara ai ferri corti

Zeudi e Chiara sono state migliore amiche in questi tre mesi, mai una lite, per questo nessuno si sarebbe mai aspettato un allontanamento proprio ora che mancano pochi giorni alla finale. Chiara si è sentita trattare “come una pezza” dalla sua amica e per questa ragione ha deciso di non rincorrerla e di questo si è sfogata proprio con Shaila, Giglio e Lorenzo. “Io non accetto di farmi trattare così da chi non mi piace, figuriamoci da chi mi piace” ha dichiarato, riferendosi a Zeudi.

Anche Shaila e Lorenzo, ad oggi, non sanno più se fidarsi di Zeudi. Proprio Shaila, parlando dell’amica, ha dichiarato di non aver ancora parlato con lei perché aveva paura che avrebbe finito per litigarci. Insomma, il clima nella casa al momento non è proprio dei migliori. Infatti Zeudi ha pianto in confessionale, rivelando che quasi avrebbe voluto non arrivare in finale pur di non pagare tali conseguenze all’interno della casa.