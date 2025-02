Grande Fratello, Zeudi inchiodata dalla madre. È bufera: “Sveglia!”

Giorni complicati per Zeudi nella casa del Grande Fratello. La concorrente napoletana, infatti, è scivolata in una profonda crisi quando la sua ex amica Helena Prestes l’ha accusata di non essere realmente bisessuale come dice. In questi mesi la bella Miss Italia ha raccontato la sua storia, ricevendo anche una sorpresa da sua madre che ha raccontato il momento del coming out. Ed è stata proprio la madre a provare a difendere sua figlia da questa accusa, pubblicando sui social la famosa lettera che le scrisse Zeudi. Però in molti sui social hanno notato una notevole differenza tra la calligrafia della lettera e quella della firma, motivo per cui a maggior ragione mamma e figlia sono state accusate di aver messo in piedi un “teatrino”.

Tra Zeudi ed Helena era nata una simpatia, credevano davvero di poter provare a cominciare una storia, ma le cose sono notevolmente peggiorate quando la Prestes è stata eliminata ed è poi ritornata nella casa. In un primo momento era determinata a riprendere in mano la situazione con Zeudi, ma quando Javier ha dichiarato di provare finalmente un interesse, Helena è caduta tra le sue braccia senza pensarci un secondo. E ora lei e Zeudi sono in pessimi rapporti.

Sono andata a controllare la lettera di “Zelda” la firma è fatta con un’altra pena e la calligrafia mi sembra diversa? E perché ha oscurato la parte principale? #grandefratello #heleners #helevier fateci caso la lettera “ a “ è diversa nella firma pic.twitter.com/YMa8ubnO6P — Ovario (@Ovariosinistro) February 25, 2025

Helena e Zeudi in guerra: i fan si dividono

In questi mesi era esploso il fenomeno “Zelena” sui social, ovvero i fan che speravano fortemente nell’inizio di una storia tra le due protagoniste di questa edizione. Ora che però le cose stanno andando decisamente a rotoli, anche i fan si sono divisi e c’è chi sta prendendo le difese di Zeudi e chi, invece, quelle di Helena.

Le accuse di Helena nei confronti di Zeudi sono state molto forti, proprio per questa ragione i suoi fan ci hanno tenuto a far notare che forse fa bene a dubitare di lei. La lettera pubblicata dalla madre della ex di Miss Italia, infatti, è finita nel mirino proprio per via della firma che compare sul foglio. Molte persone hanno notato che “tua figlia” sembra essere scritto con una penna diversa, e che la calligrafia della firma sembra del tutto differente da quella del contenuto della lettera. Oramai sui social è esploso un vero e proprio caso, e tutti sono curiosi di sapere se in puntata Signorini toccherà questo argomento con la concorrente per capirci qualcosa in più.