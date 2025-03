Grande Fratello, Zeudi ha mentito a tutti? I vicini vuotano il sacco

Zeudi Di Palma sta diventando una concorrente sempre più forte e amata di questa lunga edizione del Grande Fratello. Tutti sono certi del fatto che sarà proprio lei alla fine a trionfare e a portare a casa il premio da 100mila euro, ma sui social ci sono anche molte persone certe del fatto che non sia tutto oro quel che luccica. Nell’ultima puntata del reality andata in onda, è stata data a Zeudi la possibilità di rincontrare suo padre dopo venti lunghi anni di lontananza. Biagio D’Anelli, esperto di gossip, ha ricevuto diverse segnalazioni, a sua detta davvero tantissime, alcune addirittura dai vicini di casa della famiglia Di Palma. Pare, infatti, che prima di entrare nella casa, Zeudi sia stata avvistata proprio in compagnia di suo padre mentre prendeva un caffè. Si tratta dunque di un teatrino organizzato a regola d’arte? Ora questo dubbio sta circolando sui social più frequente che mai.

E non sono state solo le segnalazioni a far storcere il naso agli utenti sui social, i più attenti infatti si sono accorti che Zeudi e suo padre si seguono su Instagram. Dunque anche questo stona con la versione di Zeudi, che ha esternato davvero tanto rancore nei confronti dell’uomo che le ha dato la vita e che l’avrebbe abbandonata quando era molto piccola. Alla fine del loro incontro, Zeudi ha dichiarato che non sapeva neanche suo padre oramai avesse i capelli bianchi, ma i telespettatori si chiedono: “non ha mai visto foto pubblicate sul profilo di suo padre, che lei tra l’altro segue?”.

💥Secondo Biagio d’anelli prima di entrare al gf zeudi e il padre sono stati avvistati insieme a bere un caffè . Quindi l’incontro di ieri potrebbe esser stato organizzato per orchestrare tutta una sceneggiata studiata a tavolino . Sarà davvero cosi ? #Grandefratello pic.twitter.com/xUPVO9Wyf7 — FATOS 🎀 (@fatos29_) March 4, 2025

Zeudi Di Palma: la Miss nel mirino di tutti

Zeudi, come abbiamo già detto, sta diventando uno dei pilastri di questa edizione. Infatti, il suo fandom che comprende gente che viene da tutto il mondo, sta praticamente capitanando ogni tipo di televoto nelle ultime settimane. Proprio per questa ragione non stanno mancando le polemiche da parte di numerosi utenti sui social e non solo, anche nei programmi tv pomeridiani stanno protestando e dichiarando che dovrebbero far tornare il televoto a pagamento.

Beatrice Luzzi, in un post pubblicato dopo la puntata, ha scritto il suo pensiero in proposito, dicendo che dovrebbero tornare i televoti con il telecomando, quando “ogni televisione rappresentava una persona“. Insomma, quest’anno il televoto è andato fuori controllo, motivo per il programma potrebbe decidere davvero di cambiare le cose in vista della prossima edizione.