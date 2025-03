Grande Fratello, Zeudi finalista: come avrebbero reagito Shailenzo

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su Canale 5 si è saputo il nome del terzo finalista di questa edizione. Ad aggiudicarsi la finale è stata la modella Zeudi Di Palma che, secondo alcuni fan del programma, potrebbe addirittura vincere il reality. Dopo la diretta altri due gieffini hanno commentato il risultato ottenuto dalla coinquilina. Stiamo parlando nello specifico di Lorenzo Spolverato, già finalista, e Shaila Gatta, battuta al televoto da Zeudi. Quest’ultima si è sfogata con il compagno spiegando per quale motivo secondo lei l’ex Miss Italia ha ricevuto più voti rispetto a lei.

Zeudi Di Palma è la terza finalista di quest’ultima edizione del Grande Fratello. La modella ed ex Miss Italia ha avuto la meglio al televoto, ottenendo il 49.2%. Secondo alcuni fan del programma potrebbe addirittura essere una delle candidate alla vittoria. Dopo la puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, Shaila Gatta si è sfogata con Lorenzo Spolverato spiegando per quale motivo secondo lei la coinquilina l’abbia battuta. L’ex velina di Striscia La Notizia ha difatti ottenuto il 22.83% dei voti. Stando a quanto riportato da Biccy, Zeudi avrebbe trionfato al televoto in quanto ‘grigia’. Shaila, invece, si sarebbe definita ‘nera’, ovvero qualcuno che piace o non piace.

La distinzione dei coinquilini per gruppi denominati con un colore era stata fatta in realtà dalla stessa Di Palma nel corso della puntata. L’ex Miss Italia ha spiegato come i bianchi (Stefania, MariaVittoria e Jessica) si espongano in un modo, e i neri (Shaila, Lorenzo e Chiara) in un altro ed i grigi (lei, Tommaso e Giglio) analizzino e valutino caso per caso. Zeudi al momento vanta comunque una fan base molto forte che potrebbe averla sostenuta durante il televoto.

Sempre come riportato da Biccy, durante il suo sfogo in giardino con Lorenzo, Shaila avrebbe anche aggiunto di pensare di meritare anche lei la finale ma di essere convinta che a vincere sarà proprio Di Palma. A quel punto Spolverato avrebbe detto la sua, commentando come non trovi giusta la sua eventuale vittoria. L’ex velina di Striscia La Notizia non è l’unica a pensare che possa vincere Zeudi. Sul web, difatti, molti dei telespettatori hanno commentato la puntata di ieri affermando la stessa cosa.