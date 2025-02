Grande Fratello: Zeudi è una furia, scoperta ‘traumatica’ su Helena

Giorni di crisi nella casa del Grande Fratello. Da quando la storia tra Helena e Javier è ufficialmente cominciata, Zeudi fa fatica a darsi pace e a dimenticare tutti i momenti che lei e l’amica hanno trascorso insieme, quando il loro rapporto si stava evolvendo in qualcosa di più profondo. E il suo pensiero è caduto di nuovo lì quando, parlando con Maria Teresa Ruta della prima edizione a cui la nota showgirl ha partecipato, le ha sentito ricordare il flirt che ci fu nella casa all’epoca tra Dayane Mello (migliore amica di Helena) e Adua Del Vesco.

Ascoltando questa storia, Zeudi ha perso le staffe, divorata dai dubbi: “Lei e Dayane hanno lo stesso copione?”. In pochi minuti, la bomba è ufficialmente esplosa nella casa. Un’analogia che in verità molti utenti, sui social, avevano notato. Non Zeudi, che quella edizione non l’ha seguita e dunque non ne sapeva nulla. Infatti Dayane, che si dichiarava eterosessuale, cominciò ad avvicinarsi in modo sempre più ambiguo ad Adua, arrivò addirittura a dichiararsi innamorata di lei per poi fare un passo indietro, in modo particolare verso la fine, quando addirittura fu lei l’artefice del televoto che portò Adua all’eliminazione.

Una storia che, in un certo senso, ci ricorda quella che si è consumata tra Helena e Zeudi in queste ultime settimane di gioco. La Prestes e la Mello, inoltre, sono molto amiche. Non è da escludere che la modella possa essersi ‘ispirata’ a Dayane…

andró controcorrente ma per me davvero guardava ogni tanto e non sapeva tutto, mi fa crepare la reazione perchè

1) è quella di ogni saffica quando scopre una nuova situationship

2) si chiede cosa pensino fuori eee amo dopo 4 anni si è risvegliato un fandompic.twitter.com/37OqbpQIps — lisa (@helloitzliz) February 17, 2025

Grande Fratello: la storia tra Helena e Javier divide la casa

A poche settimane dalla fine del programma, nessuno avrebbe mai immaginato che Helena e Javier avrebbero finalmente dato una svolta al loro rapporto, scombussolando così le dinamiche all’interno del gioco. Infatti Alfonso si è allontanato sempre di più da Javier, che considerava il suo migliore amico, perché lui ed Helena fanno davvero fatica ad andare d’accordo. Chiara, che al momento è fidanzata con Alfonso, fa fatica a credere a questa nuova relazione e di conseguenza si è incrinato il rapporto anche tra lei e Javier.

A questo punto, Chiara e Alfonso si sono avvicinati a quelli che Javier considera i suoi acerrimi nemici, ovvero Shaila e Lorenzo. Oramai nella casa le due coppie trascorrono molto tempo insieme ed è sempre più palese oramai la presenza di due gruppi ben distinti. Chiara ha rivelato a Shaila, infatti, che Mattia le ha detto: “non riesco a stare con voi, fate troppo gruppo, siete pesanti“. La risposta di Shaila è stata altrettanto tagliente: “Io lo avevo detto che Mattia stava più con loro che con noi, oramai ha fatto la sua scelta. Non siamo pesanti, giochiamo a carte scoperte“.