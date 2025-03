Grande Fratello, Zeudi beccata con lo “schema”. Bufera sul web

Zeudi Di Palma, nel giro di poche settimane, è diventata una delle concorrenti più apprezzate di questa lunga edizione del Grande Fratello. Oramai è lei che domina ogni tipo di televoto e per questo in molti credono che sarà proprio lei domani ad aggiudicarsi il ruolo della terza finalista. Ragione per cui, le persone che non accettano di vedere lei su questo podio, stanno facendo del loro meglio per “smascherarla”. In queste ore, in molti hanno notato la concorrente con un foglio tra le mani su cui ha scritto qualcosa, lettere all’interno di cerchi e con varie frecce a fare da collegamento.

Ovviamente, sui social sono partite varie ipotesi su quello che sembra uno schema in codice in piena regola. Le lettere sembrano le iniziali dei concorrenti che sono rimasti nella casa, ma non è chiaro il reale significato. Proprio per questa ragione gli utenti su X hanno iniziato a fare un po’ di supposizioni, alcuni hanno parlato di schemi per le nomination, altri invece hanno provato a giustificarla dicendo che non stava facendo altro che un “disegno” dei gruppi che si sono creati all’interno della casa.

Helena 3 mesi fa disse “non mi fido, lei è furbetta”

Ieri tutta la serata a ridere e scherzare con Helena

Oggi parla di chimica Vera e mancata ship che lei avrebbe voluto con Javier.

Z Studia tutto da maggio.

Un prefisso di ship inventate da fan fondamentalisti .

Un futuro di… pic.twitter.com/gX56oRg2Or — Peter (@peter78150525) March 9, 2025

Grande Fratello: Zeudi è la vera stratega?

Zeudi Di Palma è entrata all’interno della casa oramai un po’ di mesi fa e il suo percorso è stato, fino a questo momento, decisamente complicato. Tutto per lei ha avuto davvero inizio quando il suo cammino si è incrociato con quello di Helena Prestes, di cui si è, ad un certo punto, infatuata. Molti fan speravano che tra loro potesse cominciare una storia d’amore, ma alcune divergenze le hanno allontanate l’una dall’altra. Ad oggi il loro rapporto è decisamente peggiorato rispetto ad un po’ di settimane fa.

Ora Helena sta continuando la sua avventura con Javier, con cui ha iniziato una relazione, mentre Zeudi ha scelto di volare sola. I suoi fan sono pronti a ridarle tutto l’amore che non ha ricevuto in questi mesi facendole vincere il programma, possibilità che ad oggi è piuttosto quotata. Questo, ovviamente, lo scopriremo solo il 31 marzo quando andrà in onda la tanto attesa finale di questa lunghissima edizione.