Gf Vip Zequila smascherato, tempesta in Casa: i sospetti di Paola e Patrick

Paola Di Benedetto smaschera Antonio Zequila, tempesta al Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip l’aria pesante della reclusione e le notizie allarmanti dal mondo sul Covid-19 si stanno facendo sentire: anche Paola Di Benedetto, che in genere è molto più pacata rispetto a quello che stiamo vedendo in questi giorni, sta infatti per arrivare a un punto di non ritorno con Antonio Zequila. Ne abbiamo avuto la conferma oggi da un confessionale che la concorrente ha fatto al Gf Vip in cui ha usato parole durissime nei confronti del coinquilino e che sicuramente faranno discutere non poco questo mercoledì. “Credo – questo il discorso della fidanzata di Federico Rossi – che sia uno di quei finti buoni, predicano bene e razzolano male… Sparlare delle peggio cose, seduti a tavola, di Adriana, però poi calcolare una nomination sbagliata sacrificando Sara… Poi il giorno dopo chiedere scusa ad Adriana… Non riesco a vedere sincerità nei gesti che fa. Nei momenti di impulsività lì si vede chi è veramente lui”. Riflessioni ad alta voce insomma che ci fanno capire quanto poco Paola si fidi di Zequila.

Patrick Ray Pugliese contro Zequila, cosa sta succedendo al Gf Vip

A darle manforte è stato anche Patrick Ray Pugliese, concorrente che ha sempre portato un bel po’ di allegria in tutte le edizioni del Grande Fratello a cui ha partecipato e che in questi giorni pure sta mostrando una certa insofferenza nei confronti di alcuni coinquilini (la misura era colma ad ogni modo già dopo la lite con Antonella Elia, battezzata in quella famosa diretta come il “crotalo” del Gf Vip 4). Patrick ha appoggiato Paola prima che questa andasse a fare il confessionale: anche secondo lui tutti vogliamo vincere ma c’è modo e modo di arrivare fino alla fine; il concorrente non pensa che Zequila sia una persona cattiva: “È una persona buona – ha dichiarato – ma troppo egocentrica”.

Gf Vip 4, com’è iniziata la guerra a Zequila nella Casa

Diciamo insomma che sia Paola sia Patrick credono di aver smascherato Zequila, accusato di fare i suoi giochetti ambigui per arrivare in finale prima con Adriana Volpe, poi con Sara Soldati, con la quale l’atteggiamento è stato lo stesso: prima ti nomino, poi ti chiedo scusa. Lui continua a interrogarsi sul motivo per cui Sossio Aruta sia stato preferito rispetto a lui ma fossimo al suo posto inizieremmo a capire come affrontare la prossima diretta del Grande Fratello Vip. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo!