Grande Fratello Vip, Zenga incontrerà suo padre: Walter entrerà nella Casa

Andrea Zenga al GF Vip 5 incontrerà suo padre! La notizia è stata resa ufficiale proprio ora dallo stesso programma, che ha condiviso le anticipazioni tramite l’account di Twitter. L’ex portiere Walter Zenga varcherà la porta della Casa di Cinecittà per avere un confronto con suo figlio. Alfonso Signorini è riuscito, dunque, nel suo intento. Si tratta di un incontro molto atteso e anche abbastanza inaspettato. Infatti, in molti avrebbero giurato che l’allenatore di calcio non sarebbe mai entrato in diretta nella Casa per vedere Andrea. Lo stesso gieffino si è sempre mostrato abbastanza dubbioso al riguardo. Ma ecco che per lui arriva la possibilità di avere questo tanto atteso confronto. Sin dall’inizio, il giovane Zenga non ha potuto non affrontare questo tema all’interno del reality.

Più di una volta, si è ritrovato a parlare dell’assenza del padre nella sua vita. Con educazione e rispetto, Andrea non ha mai espresso parole troppo negativo sul papà. Pupo è stato il primo a immaginare questo incontro, convinto che sarebbe potuto accadere. L’opinionista ha creduto sin da subito che Walter avrebbe fatto qualche gesto. Dall’altra parte, Andrea ha sempre fatto presente che non avrebbe mai compiuto il primo passo. Il concorrente ha, inoltre, precisato che per instaurare un rapporto con suo padre avrebbe dovuto vedere da parte sua la voglia di conoscerlo. Nel momento in cui il gieffino ha fatto tali dichiarazioni in diretta televisiva, Walter Zenga è finito in una bufera mediatica. Lui stesso era intervenuto sui social, dove sembrava voler mandare una frecciatina al figlio.

Qualche giorno fa si vociferava che l’ex portiere sarebbe appunto entrato nella Casa più spiata d’Italia. E ora che è arrivata l’ufficialità, il pubblico di Canale 5 non dovrà mancare all’appuntamento di venerdì 29 gennaio 2021. Un altro volto entrerà nella Casa nel corso della prossima puntata, ma non come ospite. Si tratta di Alda D’Eusanio, presentata da Alfonso Signorini durante lo scorso appuntamento. L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi entrerà in gioco, diventando una concorrente a tutti gli effetti di questa quinta edizione.

Una puntata ricca di colpi di scena quella in onda questo venerdì. Verrà, infatti, eletto il secondo finalista. A decidere chi potrà accadere direttamente alla finale, tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, è proprio il pubblico, attraverso il televoto.