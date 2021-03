Grande Fratello Vip, Zelletta e Pretelli: amicizia al capolinea? Il retroscena

Si addensano nubi plumbee sul rapporto di amicizia allacciato da Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip. I due, finché sono rimasti nella Casa più spiata d’Italia, sono stati inseparabili, raggiungendo entrambi la finale che ha visto poi il trionfo del vulcanico Tommaso Zorzi. Adesso, forse, qualcosa è cambiato. Si sussurra che ci sia un po’ di maretta. Motivo? L’ex velino di Striscia non avrebbe preso un granché bene una intervista che l’ex tronista di UeD ha rilasciato nei giorni scorsi. Intervista che a sua volta ha fatto eco a delle dichiarazioni fatte da Giulia Salemi di recente.

Grande Fratello Vip 5, situazione tesa tra Andrea Zelletta, Giulia Salemi e Pretelli: amicizia al capolinea

Riavvolgendo il nastro – Giulia ha affermato che Andrea è giunto in finale pur avendo pochi consensi. Dichiarazioni che non hanno fatto molto piacere a Zelletta che parlando con Super Guida Tv non ha esitato a sostenere che la Salemi “ha rosicato”, aggiungendo che quando si è ritrovato al televoto con Pierpaolo è stato battuto solo “per l’1 o il 2%”. L’ex tronista ha quindi tuonato: “Questa grande differenza che lei ha tirato in ballo è una farsa”. Infine ha rincarato la dose, sempre rivolgendosi all’italo-persiana: “Lei in due edizioni del Grande Fratello Vip non è arrivata mai in finale mentre io partecipando ad una sola edizione ci sono arrivato”.

Zelletta ha poi fatto sapere di essere rimasto in contatto con Pretelli. E qui casca l’asino. Motivo? Pierpaolo, dopo l’intervista in cui l’amico non le ha mandate a dire alla sua fidanzata Giulia Salemi, è stato ospite a Radio Smeraldo. E chiacchierando, a domanda diretta su quali ex gieffini ancora sente, ha menzionato diversi personaggi tra cui Enock, Zenga, Massimiliano Morra, Mario Ermito e Giacomo Urtis. E Zelletta? No, per il pugliese nessuna menzione. Strano, visto che nel corso del reality i due erano amici per la pelle, avendo legato moltissimo. Che si sia trattato soltanto di una dimenticanza? Chissà…

Pretelli tra l’incudine e il martello, il gossip

Quel che è certo è che tra il pugliese e la Salemi c’è stato un botta e risposta a distanza assai affilato e arroventato. Probabile che Pierpaolo si sia trovato tra l’incudine e il martello a dover decidere da che parte stare.