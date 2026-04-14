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Grande Fratello

Grande Fratello Vip, “vomito” e “calci nel sedere” contro Lucia Ilardo: la sorella sconvolta, appello a Ilary

Frase vergognose pronunciate al Grande Fratello Vip alle spalle di Lucia Ilardo, la sorella lancia un appello a Ilary Blasi e agli autori

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Mirko Vitali14 Aprile 20263 minuti di lettura
Lucia Ilardo attaccata

Ondata di indignazione sui social dopo quanto avvenuto nelle scorse ore al Grande Fratello Vip. Renato Biancardi, Nicolò Brigante e Blu Prezia, parlando alle spalle di Lucia Ilardo, si sono resi protagonisti di atteggiamenti ritenuti da molti telespettatori vergognosi. Anche la sorella dell’ex volto di Temptation Island è intervenuta sulla vicenda, lanciando un appello a Ilary Blasi e agli autori del reality affinché intervengano in qualche modo per frenare i comportamenti finiti sotto la lente di ingrandimento.

Grande Fratello Vip: Nicolò Brigante, Renato Biancardi e Blu Prezia nella bufera

Ilardo e Biancardi hanno vissuto momenti intimi all’interno della Casa più spiata d’Italia, seguiti a momenti di distacchi emotivi. Nelle ultime ore il creator, in compagnia di Brigante e Prezia, ha più volte preso per i fondelli Lucia. Tutti e tre hanno mimato i conati di vomito, riferendosi alla giovane. Un gesto disgustoso a cui ha fatto seguito un episodio ancora più spinoso. La combriccola, mentre si trovava in camera da letto, pare che abbia continuato a parlare dell’ex Temptation.

Non si è capito bene l’intero dialogo perché in più passaggi i concorrenti hanno parlato a bassissima voce coprendo i microfoni. Ciò che invece hanno visto tutti è che a un certo punto Prezia ha mimato un calcio nel sedere e Biancardi ha chiosato un convinto “esattamente”. Sembrerebbe che Renato abbia sussurrato all’amica di voler sedurre Lucia e poi darle un “calcio nel sedere”, cioè darle il benservito. Prezia, giusto per non farsi mancare nulla, si è anche stesa sul letto facendo platealmente il gesto, innescando le risatine di Biancardi e Brigante.

La scena ha innescato una bufera sui social dove molti utenti hanno parlato di bullismo e violenza psicologica, augurandosi che la trasmissione accenda un riflettore sulla vicenda.

L’appello della sorella di Lucia Ilardo

La sorella di Lucia, a tal proposito, ha lanciato un appello al programma:

“Questo non è un concetto di violenza? Cosa cavolo vuol dire ‘falla ubriacare, la seduci e poi la mandi a quel paese e la prendi a calci’? Va bene il gioco, vanno bene anche i conati di vomito che fanno per deriderla, ma questo è oltre il gioco. Questa clip sta girando e spero giri all’infinito, per far sì che se ne parli in trasmissione. Un ragazzino che guarda i social e legge queste cose, cosa deve capire? Che si fa così? Questo è l’esempio che questa ragazza vuole dare al mondo dei social e della televisione? Qui stiamo parlando di violenza, per me è bullismo, questa roba è inconcepibile. È normale? È giusto che non siano stati presi provvedimenti? Nessuno prende provvedimenti? Nessuno dice nulla? Io adesso vorrei parlare con mia sorella e dirle ‘lascia stare queste persone, esci da questa casa, non giocare’. Sono scioccata, sono sconvolta”.

Per il momento Ilary Blasi e gli autori hanno sempre mantenuto la linea dell’iper tolleranza verso gli atteggiamenti ‘limite’ degli inquilini. Questo caso, però, appare più grave di quelli precedenti e potrebbe darsi che stavolta venga trattato. Non in stile Signorini, quell’epoca è finita. Una rapida e concisa lavata di capo ai tre giovanotti in prime time sarebbe però sacrosanta.

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Mirko Vitali

Mirko Vitali

Nato in una città del Nord, un paio di lauree umanistiche e un master in critica dello spettacolo. Si diletta a scrivere di televisione e dell'infernale mondo del gossip del Bel Paese (è convinto che qualcuno dovrà pur farlo questo ingrato mestiere di spifferare i fattacci altrui).

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