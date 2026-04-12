Grande Fratello Vip, bufera: chi ha parlato di “travone” e “finocchio”, Ilary Blasi fa il contrario di Signorini

Di nuovo polemiche sul Grande Fratello Vip. Nella bufera sono finiti Alessandra Mussolini e Marco Berry per aver pronunciato termini ritenuti omofobi. La prima, mentre era impegnata nel gioco delle imitazioni in cui ha dovuto vestire i panni di Raimondo Todaro con tanto di parrucca e barba finta, a un certo punto ha detto di sembrare un “travo…”. Accortasi che si stava mettendo nei pasticci, non ha scandito interamente la parola “travone”, con chiaro riferimento alle persone transgender. Paola Caruso ha provato a mettere una pezza. “Traversa”, ha chiosato l’ex Bonas di Avanti un altro, in un maldestro tentativo di celare lo sfondone della compagna d’avventura. Sui social Mussolini è stata criticata e accusata di omofobia.

Stava per dire "t r a v o n e" (tr4ns in senso dispregiativo) e poi è andata a nascondersi fingendo di voler dire traversa…

Non cambia mai la fascist4 omofob4… #gfvip pic.twitter.com/Q7XBa8YxNh — Daniela🎱🐺 (@DanielaDNL_) April 11, 2026

Anche a Marco Berry è toccata la stessa sorte. Ha cioè fatto incetta di biasimi. Mentre stava giocando a nascondino con gli altri inquilini, si è lasciato sfuggire una perla dimenticabile. “Guarda come si sono nascosti bene questi finocchi”, ha sussurrato. L’espressione non è passata inosservata e molti utenti lo hanno attaccato.

Ma buttate fuori sto omofobo, hanno squalificato gente per molto meno#GFVIPpic.twitter.com/Pz6OoewVir — Alessio's version 🇵🇸🏳️‍🌈 (@03TrashAddicted) April 12, 2026

Grande Fratello Vip: Ilary Blasi e Alfonso Signorini, dalle ramanzine alla linea “scialla”

Non è la prima volta che si verificano casi del genere nell’edizione in corso del GF Vip. Qualche giorno fa a essere finito nell’occhio del ciclone era stato Dario Cassini che aveva scandito la parola “ricchione”. E Mediaset e Ilary Blasi come hanno deciso di gestire questi “intoppi”? Al contrario di come agiva Alfonso Signorini. Nelle stagioni del reality condotte dal giornalisti, quando i concorrenti si rendevano protagonisti di determinate uscite, venivano richiamati o addirittura sanzionati. La conduttrice romana ha invece adottato una linea molto più tollerante. Semplicemente non dà peso a certe esternazioni. Nessuna ramanzina, nessuna slot dedicata a sermoni pesanti e moraleggianti.

Il cambio di stile rispetto al passato è più che evidente. Signorini, come già accennato, diede alla sua conduzione una linea rigorista, per non dire “puritana”. Dopo che Fabrizio Corona ha fatto scoppiare lo scandalo sull’ex direttore di Chi Magazine, molti telespettatori hanno ricordato l’inflessibilità mostrata negli anni dal giornalista, accusandolo di moralismo e retorica. Anche Mediaset è stata criticata pesantemente. Ora invece si sta procedendo in senso contrario, con Ilary Blasi che, per dirla con lo slang giovanile, ha un atteggiamento ultra “sciallo”.