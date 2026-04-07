Grande Fratello Vip si allunga, finale spostata: il motivo (legato agli ascolti tv)

Nessuna chiusura anticipata per il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, a differenza di quanto letto in alcune indiscrezioni recenti. Anzi, Mediaset, stando a quanto riporta la testata Leggo, avrebbe deciso di allungare di una settimana il reality show più spiato d’Italia e di farlo terminare il 5 maggio. La scelta sarebbe legata agli ascolti tv. Ma come? Il programma non era affondato sul fronte share? In realtà sì. Le prime puntate, per quel che riguarda il gradimento del pubblico, hanno fatto scattare più di un campanello d’allarme. L’esordio, avvenuto il 17 marzo, è stato il meno visto nella storia del format, raggranellando soltanto 2.146.000 telespettatori e il 18,36% di share. Il dramma “televisivo” si è però consumato tre giorni dopo, con la seconda puntata sprofondata al 14,30%. Davanti alla tv c’erano solamente 1.672.000 utenti.

Focus sugli ascolti tv del Grande Fratello Vip: finale spostata e niente chiusura anticipata

Alla luce di tali dati “horror” si è cominciato a parlare di chiusura anticipata. E non a caso. Se il trend fosse rimasto quello o, anzi, se fosse peggiorato, quasi certamente il reality più spiato d’Italia avrebbe fatto la fine di La Talpa o di The Couple, due esperimenti proposti da Canale 5 e cestinati in fretta e furia per mancanza di appeal. Invece qualcosa nelle ultime puntate del GF Vip ha cominciato a smuoversi. La puntata del 24 marzo è stata vista da 1.813.000 italiani, facendo segnare il 15,32% di share. C’è poi stata una nuova pericolosa flessione il 27 marzo: 1.706.000 utenti e il 14,81%.

Lo scossone, in positivo, è arrivato tre giorni dopo quando Ilary & Co hanno sfiorato i 2 milioni di telespettatori, per la precisione 1.974.000, share al 16,63%. Ancora meglio è andata la puntata del 3 aprile, quando sono stati intercettati 2.024.000 utenti, share al 17,40%. Alla luce del trend rialzista, i piani alti di Cologno Monzese, che evidentemente ritengono che il programma continuerà a migliorare o, per lo meno, a galleggiare attorno ai 2 milioni, hanno deciso di allungare lo show.

L’importanza dei social

C’è anche da sottolineare che il Grande Fratello Vip, sebbene non sia più in grado di garantire i numeri delle passate stagioni (tra l’altro questo è un problema di tutte le trasmissioni della tv generalista), continua a essere uno dei programmi che innesca più engagement sui social. In altri termini, i ragionamenti non vengono solamente fatti guardando gli ascolti del prime time, ma con un’ottica di più ampio respiro.