Grande Fratello Vip, spoilerati due nuovi ingressi: i nomi “imbarazzanti”

Monica Setta, conduttrice del programma di Rai 2 Storie di Donne al Bivio Weekend, se ne è fregata altamente dei patti non scritti in merito al fare pubblicità a un programma Mediaset e ha anticipato che il Grande Fratello Vip potrebbe arruolare in corsa come concorrenti sia Carmen Russo sia Valeria Marini. Entrambe le donne sono state sue ospiti. La giornalista, senza troppo girarci attorno, ha fatto sapere che la ballerina e la conduttrice dei “baci stellari” sarebbero state contattate dal reality più spiato d’Italia. E sembra che abbiano dato disponibilità per andare ad alimentare le dinamiche della trasmissione. Se così fosse, si sarebbe innanzi a una minestra riscaldata. Anzi, stracotta.

Grande Fratello Vip, Monica Setta spoilera le trattative con Valeria Marini e Carmen Russo

“So che vi è già stato proposto di rientrare al GF Vip”, ha riferito Setta. Russo ha risposto che lei sarebbe pronta anche domani a varcare la porta rossa. Ha aggiunto che non avrebbe alcun dispiacere visto che sarebbe tranquillissima potendo lasciare la figlia con il marito Enzo Paolo Turchi. “È sempre una bella esperienza e, nonostante l’agitazione che regna ora nella Casa, dico: perché no?”, ha concluso, non smentendo in alcun modo di essere stata contattata dalla produzione del reality.

Valeria Marini non ha risposto direttamente all’indiscrezione lanciata da Setta. Ha però manifestato sorrisini e sguardi ammiccanti, lasciando intendere che probabilmente qualcosa sta bollendo in pentola. “È vero che ti hanno proposto il GF, ma ci sono altre novità che racconteremo”, ha chiosato Setta, ribadendo di essere al corrente della presunta trattativa.

La penuria di idee

Se veramente gli autori del Grande Fratello stanno pensando di portare nella Casa Marini e Russo, ci si ritroverebbe di fronte a una situazione piuttosto imbarazzante, cioè a una crisi di idee senza fine. Basti pensare che le due showgirl, complessivamente, hanno già partecipato allo stesso programma come concorrenti ben cinque volte. Carmen popolò la Casa più spiata d’Italia nel 2017, venendo eliminata dopo due settimane.

Fu nuovamente concorrente del Grande Fratello Vip nell’edizione 2021-2022. Suo marito ha invece partecipato nel 2024. “Valeriona” invece ha addirittura fatto compagnia al pubblico affezionato al reality per ben tre edizioni. Fece parte del cast della prima stagione della versione vip, nel 2016. Fu poi voluta da Alfonso Signorini nel 2020, anno in cui entrò in corsa. Infine ha preso parte alla trasmissione nel 2022, in coppia con Giacomo Urtis. Resta da capire cos’altro mai possano raccontare al pubblico. Sempre ammesso e non concesso che realmente gli autori starebbero cercando di inserirle nella stagione in corso, viene da dire “che barba che noia, che barba che noia”. Non si riesce proprio a farsi venire un’idea meno “riscaldata”? Anzi “stracotta?”