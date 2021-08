Grande Fratello Vip vestiti Sonia Bruganelli: scelta la prima stilista

By

Sonia Bruganelli torna a far parlare di sé per una recente Instagram Stories condivisa nelle ultime ore sul suo account ufficiale Instagram, dove si è appreso il nome della prima stilista emergente che vestirà la nuova opinionista del Grande Fratello Vip.

Neanche qualche giorno fa, la moglie di Paolo Bonolis aveva lanciato tramite i social un appello inaspettato. La manager, infatti, ha voluto fare una scelta coraggiosa ed innovatrice in tema di outfit per le serate della prossima edizione del celebre reality condotto da Alfonso Signorini.

Sonia ha scelto di dare una grande opportunità a dei bravi e talentuosi stilisti emergenti. Sono 4 i fortunati che avranno la possibilità di vestire la Bruganelli durante il reality. Nelle ultime ore però a grande sorpresa si è appreso già il nome della prima fortunata stilista.

Lei si chiama Laura D’Andrea che ha scritto un post di ringraziamento

“Sono lieta di annunciare grazie alla possibilità e alla fiducia datami da Sonia Bruganelli di essere una dei 4 stilisti italiani emergenti che avrà l’occasione di far sfilare i propri abiti al Grande Fratello Vip“.

La stilista ha fornito anche qualche anticipazioni in merito alle creazioni che indosserà la Bruganelli. Infatti la D’Andrea ha sottolineato il fatto che le sue creazioni sono tutti capi su misura e personalizzati sulla base del gusto e dello stilo concordato con Sonia.

Gli outfit destinati quindi al Grande Fratello Vip saranno quindi degli autentici inediti, che non si troveranno quindi nella pagina Instagram della stilista. Ma quest’ultima avverte i suoi fan dicendo che se ne vedranno delle belle. E sono già in tanti a scommettere ed ipotizzare quali saranno i look scelti dalla nuova opinionista.

Sempre dalle Instagram stories della Bruganelli si apprende anche il nome di uno degli stilisti emergenti, che però non hanno superato la selezione. Lui si chiama Luigi Accogli nelle ultime ore ha postato delle Instagram stories (riprese dalla Bruganelli) dove ha annunciato di non essere stato selezionato.

Ma al suo posto la suocera farà parte dell’arredamento del programma (facendo riferimento alla tappezzeria del confessionale).