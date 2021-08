Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli vestiti: appello agli stilisti

Sonia Bruganelli è tornata a far parlare di sé per un post pubblicato nelle scorse ore sul suo account ufficiale Instagram, attraverso il quale lancia un simpatico appello. La moglie del conduttore tv Paolo Bonolis pensa già al Grande Fratello Vip. Si, ma in che modo?

“Sto cercando stilisti emergenti per portarli con me al GFV” – ha scritto su Instagram l’opinionista, quindi ha aggiunto – “avete voglia di vestirmi?“. La manager ha suggerito ai potenziali candidati di inviarle un book fotografico delle creazioni già realizzate.

Sonia ha svelato che sceglierà di indossare le creazioni di 4 nuovi brand 2021 per “questa assurda ed affascinanate nuova avventura”. Il reality condotto da Alfonso Signorini, si sa, è seguitissimo, così come sono molto attenzionati anche i look scelti dagli opinionisti e concorrenti.

La Brugi ha poi lanciato un messaggio anche al direttore del settimanale Chi: “Ti stupirò“. Sonia ha deciso quindi di dare spazio ai giovani e non indossare quindi creazioni di grandi stilisti. Una decisione che le fa onore e che dovrebbe essere sicuramente presa d’esempio e seguita da molte sue colleghe.

Mentre ora sono in tanti ad attendere di vedere gli outfit di Sonia, le malelingue del web non possono non far notare come questa iniziativa contrasti non poco con quello che poi è il suo stile di vita. In tante occasioni la moglie di Paolo Bonolis è stata criticata ad esempio per ‘l’ostentazione’ delle sue borse super griffate e super costose. E non solo.

Negli ultimi giorni la Bruganelli ha fatto una scelta molto coraggiosa, decidendo, a sorpresa, di pubblicare su Instagram uno scatto della figlia Adele mentre viene aiutata a scendere dall’aereo privato affittato dalla famiglia per andare in vacanza.

Un gesto fatto da Sonia per mettere a tacere i beceri attacchi degli haters, che la criticano per la scelta di utilizzare voli privati anziché di linea quando si muove con la famiglia. I leoni della tastiera sono stati quindi zittiti dalla prossima opinionista del Grande Fratello Vip.

E sempre in tema del popolare reality c’è da segnalare un recente incontro tra la Bruganelli, Signorini e la Volpe. Alfonso ha assicurato che tra le due non mancheranno i colpi di scena. Se Adriana è sempre molto rassicurante, la Bruganelli non ha certo timore di dire ciò che pensa. E questo, in tema di reality, fa la differenza.