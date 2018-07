Grande Fratello Vip: Veronica Satti tra i concorrenti? Le sue parole

Grande Fratello Vip: Veronica Satti sarà una concorrente del reality? Ecco cosa ha detto

Non sono passati molti mesi dalla fine del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. In quest’ultima edizione del reality, tra i concorrenti, si è distinta Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo. Il pubblico già attende i nomi del prossimo Grande Fratello, questa volta nella versione Vip. In molti si sono chiesti se la Satti sarà tra i concorrenti della casa e alcuni lo hanno domandato persino alla diretta interessata che ha dato una risposta che non lascia dubbi. “Faresti il Grande Fratello Vip?” le hanno chiesto su Instagram.

Veronica Satti al GF Vip? Le sue parole

“Il Vip non credo, ma in generale un reality che non sia reality game o format dinamici” ha scritto Veronica Satti. “Ho appena fatto il GF 15 e in un reality ci si racconta tanto quindi per adesso lo trovo un po’ senza senso” ha spiegato la Satti. “Ho dei progetti ai quali sto lavorando quindi magari tra un paio d’anni chissà quando avrò più esperienze nuove da raccontare altrimenti sai che noia sempre le stesse cose trite e ritrite” ha scritto ancora la gieffina. Nessuna partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, dunque, per Veronica Satti.

Veronica Satti e il rapporto con il padre Bobby Solo dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello

Nella casa del GF era entrata con un obiettivo preciso: quello di riprendere i rapporti con il padre Bobby Solo. Ma dopo il reality Veronica Satti ci sarà riuscita? La gieffina ha raccontato che i due non si sono visti e sentiti nemmeno per telefono.