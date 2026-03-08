Grande Fratello Vip, ufficializzata la prima concorrente: il nome e la pioggia di critiche

Silvia Toffanin ha ufficializzato la prima concorrente del Grande Fratello Vip 2026: a varcare la fatidica porta rossa della Casa più spiata d’Italia ci sarà Paola Caruso. La showgirl è stata protagonista dell’ennesima ospitata a Verissimo, confermando le indiscrezioni degli ultimi giorni che la volevano come papabile inquilina del popolare reality show trasmesso su Canale 5. L’annuncio è stato commentatissimo sui social. E, tanto per cambiare, Caruso è stata bersagliata da una pioggia di critiche.

Paola Caruso è la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip

“Paola Caruso è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip ed entrerà nella Casa il 17 marzo”, ha scandito Toffanin nell’accogliere la Bonas di Avanti un Altro nello studio di Verissimo. “Come mi sto preparando? Ho il pensiero di Michele e so che mi mancherà da morire. Porterò una sua foto e la metterò sul comodino, mi sono attrezzata. Lui mi vedrà sempre in tv”, ha commentato la showgirl, parlando di suo figlio (6 anni). “Sono emozionata e felice perché così potrò dimostrare davvero chi sono. Per quello voglio andare”, ha continuato.

“Nella mia vita è entrata una nuova persona che non ha paura dell’amore e di amarmi, è affidabile e solida; è un uomo visionario che mi ha fatto superare tutte le mie paure”, ha aggiunto Caruso in riferimento alla sua vita sentimentale.

Le critiche sui social

Sui social, non appena Toffanin ha annunciato che Caruso farà parte del cast del GF Vip, la Bonas ha fatto incetta di critiche. Diversi utenti l’hanno accusata di sfruttare le proprie tragedie per avere visibilità. C’è inoltre chi ha ricordato che in più occasioni pubbliche la showgirl ha sostenuto che è sola a prendersi cura del figlio, chiedendosi come è possibile che una madre con un piccino di 6 anni da crescere si possa assentare per settimane da casa.

C’è inoltre chi è tornato ad accusare la donna di sensazionalismo. E c’è pure chi ha criticato aspramente Verissimo affermando che sarebbe auspicabile dare spazio ad altri personaggi. Dall’altro lato c’è chi ha difeso la donna, tacciando le voci critiche di mancanza di sensibilità e sottolineando che una persona che lavora nel mondo dello spettacolo deve cogliere le occasioni quando ci sono.