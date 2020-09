Grande Fratello Vip Twitter, arriva la social room: il Vip misterioso è Zorzi

Per la prima volta il Grande Fratello Vip dà la possibilità ai concorrenti di gestire l’account ufficiale di Twitter del reality nella Social Room. Durante questa prima puntata, il Vip misterioso che commenta quanto accade è Tommaso Zorzi. L’influencer può condividere dei messaggi sul web e i telespettatori sono andati in tilt. I suoi fan l’hanno immediatamente riconosciuto quando è stato ripreso di spalle e le sue opinioni sono state accolte molto bene dal pubblico. Su Twitter, andando nel profilo ufficiale della trasmissione, è possibile leggere alcuni tweet che Zorzi ha già pubblicato. Una bellissima novità per i fan di Tommaso, che non possono fare a meno dei suoi commenti e le sue opinioni. Sebbene sia un concorrente di questa nuova edizione, Zorzi potrà continuare a tenere compagnia al suo pubblico sui social! Attenzione: non solo Tommaso, ma anche gli altri concorrenti nel corso del reality potranno gestire l’account ufficiale del programma.

Grande Fratello Vip prima puntata: quest’anno c’è la Social Room, Tommaso Zorzi il Vip misterioso

“Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell’account Twitter ufficiale del programma”, si leggeva qualche ora fa sull’account ufficiale del programma. Ed ecco che il pubblico, durante la diretta, ha potuto riconoscere di fronte al computer proprio Tommaso. Grande attesa per l’entrata nella Casa più spiata d’Italia di Zorzi. Infatti, l’influencer gode della presenza di moltissimi fan, che sicuramente lo sosterranno durante questa importante esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini. Su Twitter sono subito spuntati vari commenti riguardanti questa novità del GF Vip, che questa sera vede protagonista Zorzi. I fan dell’influencer hanno apprezzato moltissimo l’idea, tanto che sul social è possibile notare la loro felicità. Durante questa edizione tutti i concorrenti non si troveranno più in una bolla di sapone, ma potranno avere un’idea chiara su ciò che pensa il pubblico e quanto accade fuori. Non solo, avranno anche la possibilità di condividere le loro opinioni nella Social Room.

GF Vip 2020, i concorrenti potranno comunicare su Twitter con il pubblico

Dopo l’esperienza vissuta a Pechino Express nel 2018, Tommaso torna a giocare in tv. Il pubblico attende grandi colpi di scena da parte dell’influencer. I commenti, come ha fatto notare Signorini, hanno già avuto successo sul social. Intanto, non resta che attendere per scoprire come verrà utilizzata questa opportunità dai venti concorrenti.