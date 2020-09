Grande Fratello Vip venti concorrenti: chi entra stasera, chi entra venerdì

L’attesa è finalmente finita: parte ufficialmente la quinta edizione del Grande Fratello Vip! Confermato il doppio appuntamento settimanale: il reality show avrà due puntate ogni settimana, il lunedì e il venerdì sera. L’ingresso dei venti concorrenti è stato dunque scaglionato in due serate. Nel corso della prima puntata trasmessa su Canale 5 lunedì 14 settembre 2020 entreranno: la showgirl Elisabetta Gregoraci, il cantante Fausto Leali, il fratello di Mario Balotelli Enock Barwuah, la modella Dayane Mello, l’influencer Tommaso Zorzi, la contessa Patrizia De Blanck, l’attrice Adua Del Vesco, l’attore Massimiliano Morra, la soubrette Flavia Vento, la ballerina Matilde Brandi, l’ex Velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli e l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta. Rimandato a venerdì 18 settembre l’ingresso della presentatrice Stefania Orlando, del giornalista Paolo Brosio, dello scrittore Fulvio Abbate, dell’attrice e doppiatrice Myriam Catania, dell’influencer Denis Dosio, della modella Francesca Pepe, del figlio di Alba Parietti Francesco Oppini, della conduttrice Maria Teresa Ruta e della figlia attrice Guenda Goria.

Grande Fratello Vip andrà in onda fino al prossimo dicembre

Grande Fratello Vip 5 andrà in onda su Canale 5 fino agli inizi di dicembre. Per il momento sono confermate le puntate del lunedì e venerdì, salvo cambiamenti improvvisi di programmazione. Ogni lunedì sera il reality show dovrà vedersela con Il Commissario Montalbano mentre il venerdì c’è la sfida con Tale e Quale Show di Carlo Conti. Confermato al timone del programma Alfonso Signorini, che si è occupato anche di scegliere i concorrenti della Casa più spiata d’Italia. Opinionisti della quinta edizione il cantante Pupo e la soubrette Antonella Elia, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore un autore dello show è risultato positivo al Covid-19: Signorini ha fatto sapere che chi è entrato in contatto con l’uomo è stato già messo in quarantena.

Come seguire in televisione il Grande Fratello Vip 5

La “convivenza forzata” degli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip è spiata 24 ore su 24 e offre a ciascuno il privilegio di mostrarsi senza alcuna maschera e di vivere ogni emozione senza filtri. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9 alle 6 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle 13.40 e tutti i giorni alle 24.40).