Grande Fratello Vip: Tina Cipollari dice no alla richiesta di Signorini

Tina Cipollari al Grande Fratello Vip? L’idea c’era ma la Vamp lanciata venti anni fa in tv da Maria De Filippi ha preferito declinare l’invito. Come rivelato dalla diretta interessata, Alfonso Signorini ha cercato la 54enne dopo le pesanti dichiarazioni di Patrizia De Blanck, attualmente rinchiusa nella Casa più spiata d’Italia.

La contessa ha più volte attaccato, con parole anche piuttosto forti, Tina Cipollari ma quest’ultima ha sempre fatto spallucce. E oggi ha rifiutato un confronto con Patrizia, conosciuta più di dieci anni fa al reality show di Antonella Clerici Il Ristorante.

“Alfonso Signorini mi ha carinamente invitato a replicare in studio, ma io non ho niente da dirle. Io dimentico e basta. Il passato è nel passato”

Tina Cipollari ha spiegato il motivo di tanto astio da parte di Patrizia De Blanck: a quanto pare la contessa non ha mai digerito il fatto che al Ristorante sia stata eliminata al televoto proprio contro l’opinionista di Uomini e Donne. All’epoca Tina, per esultare, ha danzato e sembra che questo abbia infastidito parecchio la De Blanck.

Ma se Patrizia “perdona ma non dimentica”, diverso è l’atteggiamento della Cipollari, che cambia pagina e guarda al futuro, senza voltarsi troppo indietro. Nonostante tutto Tina ha ammesso che sta seguendo con piacere la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Tra i programmi preferiti dell’ex moglie di Kikò Nalli pure: Quarto grado, Le Iene, Chi l’ha visto? e l’Isola dei Famosi. Senza dimenticare, ovviamente, Uomini e Donne, che – in barba alle malelingue – Tina Cipollari non ha alcuna intenzione di abbandonare.

Nonostante siano passati venti anni dal suo ingresso alla corte di Maria De Filippi, Tina Cipollari continua a divertirsi molto a Uomini e Donne. E l’opinionista è molto contenta delle novità introdotte quest’anno, a partire dall’unione del Trono Classico e del Trono Over.

“C’è il pubblico posizionato dietro di me che mi sostiene e c’è l’incontro tra giovani, dame e cavalieri che crea nuove dinamiche…Anche se qui tutti parlano e parlano, ma quagliano poco”

Tina Cipollari in quarantena

Al momento in cui scriviamo Tina Cipollari è in quarantena preventiva. È entrata in contatto con una persona positiva al Covid-19 e per questo non si è recata nello studio di Uomini e Donne per le ultime registrazioni. Tina è però intervenuta in collegamento da casa, pronta come sempre – senza troppi peli sulla lingua – a dare i suoi giudizi taglienti.