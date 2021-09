Grande Fratello Vip stasera: due nuove opinioniste e un eliminato

Ancora pochissime ore e scopriremo chi sarà il primo eliminato dal Grande Fratello Vip 2021. Andrà in onda stasera, 24 settembre, la terza puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, quest’anno più che mai alla ricerca disperata di share.

Come riuscirà, dunque, la produzione ad attirare il pubblico da casa a discapito del competitor Tale e quale show? Prima di tutto con qualche teaser social. Sui profili della trasmissione sono apparsi alcuni post che fanno riferimento all’entrata in studio di due nuove opinioniste segrete, che si affiancheranno ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, presenza fissa in trasmissione. L’effetto sorpresa basterà per risollevare gli ascolti? Staremo a vedere.

Grande Fratello Vip: le anticipazioni del 24 settembre e i pronostici sull’eliminato

Partiamo dall’eliminazione più probabile. Chi sarà la prima vittima sacrificale del televoto? Al momento se la giocano Tommaso Eletti e Davide Silvestri. Stando ai commenti del sondaggio social lanciato dalla trasmissione, si direbbe che il pubblico è più orientato a cacciare di casa l’ex concorrente di Temptation Island. L’inquilino del GF Vip è inviso a molti soprattutto alla luce del comportamento avuto con l’ormai ex fidanzata Valentina Nulli. Ma non è certo detta l’ultima parola.

Per il resto, quali saranno i temi caldi di cui si parlerà? Il programma già ha messo le mani avanti riguardo al delicato caso fra Soleil Sorgé – Gianmaria Antinolfi. L’influencer e modella ha infatti accusato l’ex fidanzato di averla perseguitata dopo la rottura, definendolo senza troppi giri di parole “uno stalker”. Frasi davvero molto dure che hanno mandato in crisi Antinolfi (che ha minacciato di lasciare il gioco) e hanno scatenato parecchie discussioni all’interno della casa.

Ma la settimana appena trascorsa è stata anche quella in cui è finalmente scoppiata la passione fra due dei concorrenti. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassié. Dopo giorni di coccole e dolcezze, i due sono usciti allo scoperto dormendo insieme e baciandosi teneramente, senza troppi filtri, davanti agli altri concorrenti. L’appuntamento con questa e con altre storie è fissato dunque questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.30 circa.