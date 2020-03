Grande Fratello Vip, cosa succede stasera: le anticipazioni

Il Grande Fratello Vip continua: cosa succede mercoledì 11 marzo 2020

Il Grande Fratello Vip continua. Nonostante l’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia, Mediaset non ha deciso (per il momento) di sospendere il reality show. Che però, a fronte della delicata situazione, subirà delle importanti variazioni. Il conduttore Alfonso Signorini, che vive da tempo in Lombardia, non andrà a Roma ma condurrà lo show dagli studi milanesi de La Repubblica delle Donne (il format di Piero Chiambretti è stato rinviato a data da destinarsi). In collegamento dalle rispettive abitazioni anche gli opinionisti Wanda Nara e Pupo. Stasera scopriremo chi dovrà lasciare la casa tra i nominati della settimana, ovvero: Fabio Testi, Sara Soldati e Asia Valente. Ma non è tutto perché si parlerà di alcuni concorrenti in particolare…

Le donne al centro della puntata del GF Vip: da Antonella Elia ad Adriana Volpe

Nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 si parlerà ampiamente di Antonella Elia, uno dei personaggi più discussi di questa edizione. Si parlerà della pace fatta nei giorni scorsi con Fernanda Lessa ma pure dei numerosi scontri con Valeria Marini e Licia Nunez. Spazio poi ad Adriana Volpe: non è ancora chiuso il discorso del presunto flirt con Antonio Zequila. Quest’ultimo, intanto, è entrato in competizione con Sossio Aruta: i due si contendono la leadership maschile Casa.

I concorrenti della Casa del GF Vip sono stati informati del Coronavirus

Intanto nelle ultime ore tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati informati di quello che sta accadendo in Italia per colpa del Covid-19. Per il momento nessun Vippone ha lasciato il gioco ma non si escludono importanti novità nei prossimi giorni.