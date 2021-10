Gianmaria Antinolfi, dopo aver mollato la presa su Soleil e aver chiuso la storia con Greta (ma non diceva di aver perso la testa per lei?), si è tuffato su Sophie Codegoni, dichiarandosi. L’imprenditore campano, nel corso della diretta in prime time di venerdì 15 ottobre del Grande Fratello Vip, ha lasciato intendere in maniera più che chiara di voler approfondire la conoscenza dell’ex tronista di Uomini e Donne, la quale è rimasta piuttosto sorpresa dalle confidenze dell’ex di Belen (Gianmaria ha avuto un love story lampo con la modella argentina dopo che questa si lasciò con Stefano De Martino nell’estate del 2020).

Quindi? Qualcosa potrebbe nascere? Pare proprio di no. Nelle scorse ore, Sophie, a colloquio con Raffaella Fico e Francesca Cipriani, ha ‘gelato’ Antinolfi. “Mi dispiace perché si è aperto, mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere sentirsi dire queste cose così, però mi dispiace averlo illuso”, ha confessato la giovane in merito alle avances ricevute dal napoletano. Quindi ha aggiunto altre esternazioni che hanno affossato ulteriormente le mire d’amore del ragazzo.

“Né esteticamente, né caratterialmente è il mio tipo”, ha voluto precisare la Codegoni che ha sottolineato di apprezzare Gianamria come amico, ma che da lui non è stata colpita in maniera particolare. Insomma, al momento sembra che non ci sia trippa per gatti anche se vale sempre il detto mai dire mai. L’ex tronista infatti ha anche raccontato di essersi trovata spiazzata dal modo repentino e deciso con cui Antinolfi le si è dichiarato. Un fatto che l’ha scombussolata.

La Cipriani le ha ricordato che Gianmaria ha chiaramente detto di nutrire la speranza di poter “iniziare una frequentazione più approfondita”. Dall’altro lato ha suggerito a Sophie di mettere subito le cose in chiaro così da evitare situazioni equivoche ed ulteriori illusioni in Antinolfi.

“Io sono proprio confusa”, ha chiosato la Codegoni, per poi ribadire che per ora non è scoccata alcuna scintilla di passione. E pensare che il campano era entrato nella Casa più spiata d’Italia con la fama di essere uno sciupafemmine irresistibile. Per il momento non ha fatto altro che collezionare due di picche e sberleffi.

Soleil lo ha liquidato in modo molto ruvido, Greta lo ha praticamente scaricato con un videomessaggio ed ora Sophie mette le mani avanti. A ciò si aggiungono le canzonature di Sonia Bruganelli che gli ha consigliato sarcasticamente di prendere esempio da Nicola Pisu, sempre più vicino a Miriana Trevisan. Tempi di magra per l’aitante napoletano.