Grande Fratello Vip, Sonia spiega perché Maria De Filippi non l’ha salutata

Mara De Filippi ce l’ha con Sonia Lorenzini, infatti non l’ha salutata quando è intervenuta al Grande Fratello Vip. Questa l’insinuazione che è andata per la maggiore dopo che la conduttrice pavese è stata ospite in collegamento nel reality di Canale 5 e dopo che, nella medesima ospitata, ha dedicato particolari attenzioni a vari ‘Vipponi’ ma non alla mantovana. Sulla questione, nelle scorse ore ha detto la sua la diretta interessata che ha affrontato l’argomento assieme ai suoi fan di Instagram.

Sonia, non appena è tornata attiva sui social, è stata raggiunta da una raffica di domande da parte dei followers. Non poteva mancare la curiosità relativa al mancato saluto della De Filippi. Come già anticipato da GossipeTv nei giorni scorsi, non c’è alcuna tensione tra la Lorenzini e la moglie di Maurizio Costanzo che si sono conosciute negli studi di Uomini e Donne, quando l’influencer ricoprì il ruolo di corteggiatrice e tronista.

Sonia ha così dichiarato che Maria semplicemente non l’ha notata in quanto non è stata inquadrata. Si ricorda che la conduttrice è intervenuta in collegamento e dunque ha visto i primi piani degli inquilini in base alle riprese della regia del programma di Canale 5. Come era più che pronosticabile, ‘Mary’ non ha fatto in tempo a fare un accenno alla Lorenzini perché lo spazio è stato poco e non l’ha notata tra tante persone presenti nella stanza. Tutto qui.

L’ex tronista ha inoltre sottolineato che Maria non è certo tipo da mettersi a fare dei “giochetti“, alimentando polemiche con trucchetti di bassa lega come il “ti saluto o non ti saluto”.

Altro tema chiarito da Sonia con i fan è l’atteggiamento avuto nei confronti di Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò. Con l’attrice ha avuto screzi pesanti all’interno della Casa e sono volati paroloni.

A un certo punto qualcuno ha anche detto che la Lorenzini abbia detto “cagna” alla siciliana. “Mai detto”, ha specificato Sonia la quale ha sfidato chiunque a far emergere un video in cui pronuncia quel termine. Confermato invece l’insulto “str..za”. “Lo sottoscrivo anche adesso”, ha attaccato l’ex tronista, affermando che Rosalinda non si sia comportata bene nei suoi confronti. A Natale siamo tutti più buoni… O quasi…Olè!