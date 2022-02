Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli attacca Lorenzo Amoruso: “Usa…”

Ancora uno scontro a distanza tra Sonia Bruganelli e Lorenzo Amoruso. La moglie di Paolo Bonolis e l’ex calciatore mal si sopportano e già qualche mese fa si sono stuzzicati via social network. Ora, in occasione della 41esima puntata del Grande Fratello Vip, l’opinionista di Alfonso Signorini è tornata all’attacco. Su Twitter la bionda imprenditrice ha criticato il compagno di Manila Nazzaro per aver appoggiato pubblicamente Jessica Selassié e Barù come coppia.

“Ma davvero fai?”, ha detto ironicamente Sonia Bruganelli. Poi ha aggiunto in risposta ad alcuni follower:

“Ma non capisci che sto difendendo Jessica da uno che non fa altro che utilizzare le sue fan per ricavare voti per la moglie”

L’opinionista del GF Vip ha dunque accusato Lorenzo Amoruso di appoggiare Jessica Selassié, tra i personaggi più forti di questa edizione, per proteggere la compagna Manila Nazzaro, che è stata piuttosto criticata per via della sua vicinanza a Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

Lorenzo Amoruso non ha ancora commentato la stoccata della Bruganelli ma qualche giorno fa ha annunciato la sua intenzione di allontanarsi dalle dinamiche del Grande Fratello Vip. In occasione di San Valentino, poi, lo sportivo non ha potuto fare a meno di condividere su Instagram dediche e frasi romantiche a Manila Nazzaro.

I precedenti tra Sonia Bruganelli e Lorenzo Amoruso

Lo scorso dicembre c’è stato al Grande Fratello Vip uno scontro tra Sonia Bruganelli e Manila Nazzaro che non è particolarmente piaciuto a Lorenzo Amoruso. Quest’ultimo ha ovviamente preso le difese dell’ex Miss Italia accusando la moglie di Paolo Bonolis di avere un ego smisurato. Amoruso ha poi definito Sonia “poco importante” nel reality show di Alfonso Signorini.

Non è tardata ad arrivare la risposta della Bruganelli, che ha rammentato pubblicamente il suo ruolo nel GF Vip ovvero quello di opinionista. Sonia ha poi invitato Lorenzo Amoruso a pensare al suo lavoro, che è quello di commentatore sportivo e scopritore di nuovi talenti nel mondo del calcio.

Non solo Lorenzo Amoruso: Sonia Bruganelli non sembra apprezzare molto neppure Manila Nazzaro, rinchiusa nel bunker di Cinecittà dallo scorso settembre. Lady Bonolis trova la conduttrice Rai piuttosto noiosa e prolissa con i suoi monologhi eccessivi e a volte inutili.