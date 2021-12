GF Vip, Amoruso tuona sulla Bruganelli: bagarre dopo l’attacco a Manila

Con una Instagram Story al vetriolo, Lorenzo Amoruso si è scagliato nelle scorse ore contro Sonia Bruganelli, l’opinionista del Grande Fratello VIP che tanto ha fatto parlare di sé in questa edizione. Il duro sfogo, su sfondo arcobaleno, è legato ad recente scontro avvenuto fra la moglie Manila Nazzaro e la Bruganelli in diretta.

Tutto nasce quando Manila Nazzaro decide di attaccare la frizzantina coinquilina Maria Monsé. Questo perché, dopo un duro confronto fra Soleil e Sophie, la Monsé decide di andare da Soleil e di avvisarla che gli altri concorrenti nella stanza arancione stavano parlando di lei. Era praticamente scontato che si stesse parlando male di lei per l’ennesima volta, ma evidentemente la Monsé aveva voglia di mettere ancora più pepe all’interno della casa più spiata d’Italia.

Quando Manila Nazzaro ha scoperto che Maria Monsé aveva in qualche modo “fatto la spia” l’ha attaccata, accusandola di aver scatenato il malcontento di Soleil più di quanto già non servisse. La Monsé a questo punto si è difesa, sottolineando di non aver apprezzato il fatto che ormai nei confronti di Soleil c’è un branco contro una sola persona. Uno scambio, questo, che ha dato il là alla Bruganelli per un personale sfogo su Instagram contro la Nazzaro.

L’opinionista ha parlato senza troppi giri di parole di “Manila pensiero”. Quando parla la Nazzaro, insomma, tutti dovrebbero rimanere zitti e buoni ad ascoltare. La ex Miss Italia, in effetti, ha dimostrato in queste settimane un bel caratterino.

La reazione di Lorenzo Amoruso alle parole di Sonia Bruganelli

Nel post Instagram Amoruso, che non ci sta a sentire critiche alla sua amata, accusa la Bruganelli di avere un ego smisurato. Ma non solo. Il marito della Nazzaro ha criticato l’opinionista per avere delle opinioni che scontentato, letteralmente, chiunque.

Ecco le parole di Lorenzo Amoruso su Instagram:

Cara Sonia Bruganelli almeno la mia amata Manila Nazzaro ha un suo pensiero, piaccia o meno, invece per lei cara Sonia il suo pensiero scontenta praticamente sempre tutti tranne il suo smisurato ego, neanche fosse qualcuno di importante davvero. Del resto si è capito esplicitamente che Manila non le piace proprio.

Questa, in effetti, non è l’unica occasione in cui la Bruganelli ha criticato Manila Nazzaro. In tempi non sospetti, in occasione di una delle puntate serali, la Bruganelli ha criticato la ex Miss Italia per i suoi continui “spiegoni” e monologhi.