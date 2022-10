Grande Fratello Vip, Soleil contro Antonino Spinalbese: la stoccata

La nuova stoccata di Soleil Sorge sembra indirizzata ad Antonino Spinalbese e al suo percorso al Grande Fratello Vip 7. L’ex gieffina ha condiviso su Twitter un pensiero che per molti utenti pare essere legato a ciò che gli autori avrebbero detto in questi giorni all’ex compagno di Belen Rodriguez. Facendo il punto della situazione, non sta procedendo serenamente l’esperienza di Spinalbese nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

In particolare, nel corso della nona puntata del programma di Canale 5, Antonino è finito in una bufera. Sonia Bruganelli e subito dopo anche da Ginevra Lamborghini hanno duramente criticato il gieffino per via del suo ‘giochino’ messo in atto con Antonella Fiordelisi. I due si sono avvicinati nella Casa di Cinecittà per attirare l’attenzione di Edoardo Donnamaria. E durante la diretta di lunedì scorso Spinalbese ha confermato di essersi comportato in un certo modo per riportare Edoardo tra le braccia di Antonella.

Nella giornata di ieri, Antonino al GF Vip 7 ha rivelato ai suoi compagni d’avventura un discorso che gli autori gli avrebbero fatto in confessionale su quanto sta accadendo nel suo percorso.

“Mi hanno detto che anche Soleil era attaccata da tutti un anno fa e adesso guarda cosa è diventata. Quindi dovrei essere contento di essere un protagonista”

Queste le parole che gli autori avrebbero usato per invogliare Spinalbese ad andare avanti con questo percorso. Sembra proprio che questo paragone non sia particolarmente piaciuto a Soleil Sorge. Infatti non è tardata ad arrivare la stoccare dell’ex gieffina, che sembra riferirsi proprio a ciò che ha svelato Antonino ai suoi coinquilini.

“È sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali”

Le parole di Soleil sono un attacco a Spinalbese? Probabilmente ci penserà la stessa Sorge a smentire o a confermare, durante il prossimo appunto del GF Vip Party, che conduce insieme a Pierpaolo Pretelli.

Soleil nella Casa di Cinecittà è riuscita a conquistare una bella fetta di pubblico. Sebbene la sua storia con Alex Belli e Delia Duran abbia generato più polemiche che altro, i suoi sostenitori sono rimasti al suo fianco fino all’ultimo.

Nonostante ciò, Soleil non è riuscita a prendere parte alla finale della sesta edizione del reality show, che ha visto trionfare Jessica Selassié. La Sorge è stata infatti eliminata, attraverso il televoto, nel corso della semifinale.